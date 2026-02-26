В Кузбассе более 100 домов и детский сад остались без воды из-за аварии

26 февраля 2026, 13:59

Фото: iStock/Viktoriya Kuzmenkova

В Прокопьевске Кемеровской области из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались более тысячи человек. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на информационно-диспетчерский центр жилищно-коммунального комплекса.





По данным VSE42.RU, в четверг, 26 февраля, аварийное отключение холодного водоснабжения затронуло 13 многоквартирных домов, 132 частных дома и детский сад. Всего без воды остается 1041 человек, включая 235 детей.





«На месте работает аварийная бригада ООО "Водоканал". Ситуация находится на контроле МЧС Кузбасса», — пишет «Сiбдепо».