В Кузбассе более 100 домов и детский сад остались без воды из-за аварии
В Прокопьевске Кемеровской области из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались более тысячи человек. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на информационно-диспетчерский центр жилищно-коммунального комплекса.
По данным VSE42.RU, в четверг, 26 февраля, аварийное отключение холодного водоснабжения затронуло 13 многоквартирных домов, 132 частных дома и детский сад. Всего без воды остается 1041 человек, включая 235 детей.
«На месте работает аварийная бригада ООО "Водоканал". Ситуация находится на контроле МЧС Кузбасса», — пишет «Сiбдепо».
Сколько времени потребуется для устранения аварии, не уточняется.
Напомним, 20 февраля в Осинниковском городском округе Кузбасса также произошла коммунальная авария, из-за которой без холодной воды остались более двух тысяч человек, в том числе 621 ребенок.