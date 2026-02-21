На пересечении двух улиц Петербурга разлилась холодная вода
В Невском районе Санкт‑Петербурга произошёл разлив холодной воды из‑за технологического сбоя на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в телеграм городского «Водоканала».
По данным предприятия, на перекрёстке улицы Ольги Берггольц и Уездного проспекта из‑за перепада температур сместился грунт, в результате чего повредилась труба холодного водоснабжения. На место выехали специалисты для обследования, локализации аварии и отвода воды с проезжей части. В «Водоканале» уточнили, что жильцов ближайших домов обеспечили водой.
Ранее, в начале января, на улице Звёздной из‑за коммунальной аварии припаркованные автомобили оказались буквально закованными льдом. Вода разлилась по дороге и быстро замёрзла при минусовой температуре.
Тогда в «Водоканале» отмечали, что на время устранения утечки планировалось ограничить водоснабжение торгового комплекса и дома № 8.
Читайте также: