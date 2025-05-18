День Иова Горошника 19 мая: как привлечь удачу в семью и сохранить здоровье, народные приметы

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В народном календаре 19 мая отмечается День Иова Горошника. Этот праздник получил своё название благодаря тому, что в это время крестьяне приступали к посеву гороха. Православные христиане в этот день чтят память Праведного Иова Многострадального. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святой праведный Иов жил за 2000–1500 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в стране Авситидийской, в земле Уц. Он был богобоязненным и благочестивым человеком, преданным Господу Богу. Господь благословил его и наделил большим богатством.
Однажды сатана перед Престолом Божиим заявил, что Иов богобоязнен только потому, что Бог бережёт его и умножает его богатства. Господь позволил сатане испытать Иова, и праведник лишился всех своих богатств и детей. Однако Иов не согрешил и не произнёс ни одного неразумного слова, а продолжал обращаться к Богу.
Затем сатана поразил Иова лютой болезнью — проказой. Праведник был вынужден выселиться из общества людей и претерпевал большие страдания. Однако и в этих испытаниях Иов остался верен Богу. Три друга Иова пришли к нему разделить его скорбь, но считали, что он наказан Богом за грехи. Праведник отвечал, что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека Божественной воле.
Бог явился в бурном вихре и укорил Иова за попытки проникнуть в тайны мироздания и судеб Божиих. Иов раскаялся и признал свою ничтожность. Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и попросить его принести за них жертву. Иов принёс жертву Богу и помолился за друзей, и Господь внял его мольбам. Он возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. После перенесённых страданий Иов прожил ещё 140 лет. Всего же он прожил 248 лет и видел потомство свое до четвертого рода.
Приметы дня
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- Обильная роса в этот день знаменовала отличный урожай огурцов.
- Если дуб опережает ясень в появлении листьев, то лето будет сухим и жарким.
- Черёмуха рано зацвела — лето будет тёплое.
- Ветреный Иов день предвещает дождливый июнь.
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Традиции 19 мая
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Издревле 19 мая люди молились святому Иову. Они просили у него терпения и защиты от бед. Святой Иов считался покровителем в трудные времена, и молитвы к нему были направлены на обретение сил и надежды.
В этот день крестьяне уделяли особое внимание посеву бобовых культур. Начало посева гороха было связано с надеждами на богатый урожай. Верили, что если начать посев в этот день, то можно рассчитывать на хороший урожай.
Ещё одной традицией Иова дня было приготовление блюд из гороха. Люди верили в особую силу такой еды. Это связано с тем, что горох считался важным продуктом питания, и его употребление в этот день должно было принести удачу и благополучие.
Что нельзя делать в этот день
Считается, что в этот день нельзя бездельничать, так как это сулило болезни. Поэтому важно уделить время полезным делам.
Не стоит выносить мусор после захода солнца. Согласно приметам, это может привести к тому, что счастье покинет дом. Лучше всего заняться уборкой и выносом мусора днём.
Кроме того, в день святого Иова запрещено злословить и сплетничать. Согласно поверьям, всё сказанное может вернуться в тройном размере. Поэтому в этот день стоит быть особенно осторожным в своих словах и не допускать негативных высказываний о других людях.
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