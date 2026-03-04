В Кузбассе начали готовиться к весенним паводкам

04 марта 2026, 12:53

Фото: iStock/bee32

В Калтане Кемеровской области на период весеннего паводка определили четыре района вероятного подтопления. Об этом сообщил глава города Игорь Голдинов.





Он уточнил, что самые сильные паводки ожидаются в поселке Малиновка, селе Сарбала, правом берегу района Малышева Лога и районе Шушталепа. Для размещения жителей уже подготовили 10 временных пунктов. Еще по два пункта организовали для скота и автомобилей.





«В зону возможного подтопления попадают 462 жилых дома, в которых проживает 1028 человек, в том числе детей — 233, 12 человек нетранспортабельных, 24 — престарелых одиноко проживающих граждан», — приводит «Сiбдепо» слова Голдинова.