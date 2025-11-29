В Роспотребнадзоре оценили опасность пандемии птичьего гриппа
Роспотребнадзор: Вирусы птичьего гриппа не приведут к пандемии, опасней ковида
В Роспотребнадзоре сообщили, что циркулирующие варианты птичьего гриппа не представляют угрозы для возникновения пандемии, более опасной, чем COVID-19.
Специалисты подчеркнули что поддерживается высокий уровень готовности и осуществляется ежедневный мониторинг эпидемиологических рисков.
«На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19», — говорится на сайте ведомства.