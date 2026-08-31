В Кузбассе призвали жителей не приближаться к медвежатам

31 августа 2026, 17:37

Фото: iStock/Byrdyak

Министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко призвал местных жителей не приближаться к медвежатам, поскольку их мать находится поблизости и при попытке подойти к ее детенышу она попытается убить.





По его словам, в последнее время участились случаи выхода хищников из леса к жилым домам из-за нехватки пищи, пишет «Сiбдепо». Медведи начали поджидать людей во время сбора ягод или на рыбалке.





«Нашли любопытного медвежонка. Самое лучшее из того, что можно сделать, — это как можно скорее уйти. Не фотографируйте его, ни в коем случае не пытайтесь до него дотронуться. Это дикий зверь, а не плюшевая игрушка! Не забывайте, что мать, скорее всего, находится поблизости и не расположена к шуткам», — отметил Бойко.