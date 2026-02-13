В Кузбассе произошло землетрясение

13 февраля 2026, 14:06

Фото: iStock/Petrovich9

Утром 13 февраля в некоторых районах Кузбасса произошло землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.





По данным «Сiбдепо», в 09:53 по местному времени приборы сейсмологов зарегистрировали толчок магнитудой 3,4 балла. Разрушений и пострадавших нет.





«Эпицентр залегал в точке с координатами 53.60 широты и 87.95 долготы — между Междуреченском и Мысками. Это происшествие было вызвано естественными причинами», — говорится в сообщении.