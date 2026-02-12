На Курилах зафиксировали два землетрясения с магнитудами выше 5,0

12 февраля 2026, 03:39

Фото: iStock/Petrovich9

У Курильских островов сейсмологи зафиксировали два землетрясения с магнитудами 5,1 и 5,3. Жители Южных Курил могли ощутить толчки силой до трёх баллов, передает ТАСС со ссылкой на филиал «Единой геофизической службы» РАН.





Первый подземный толчок магнитудой 5,1 зарегистрировали в 03:35 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 63 км в океане южнее острова Симушир.



