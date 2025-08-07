В Кузбассе резко уменьшилось количество детей

07 августа 2025, 14:00

Фото: Istock/NanoStockk

В Кузбассе наблюдается снижение числа первоклассников. По информации «Сибдепо», в Министерстве образования региона сообщили, что 1 сентября 2025 года в школы пойдут более 24 000 детей. Для сравнения, в 2024 году в первые классы записались 27 813 ребят.