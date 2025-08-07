В Кузбассе резко уменьшилось количество детей
В Кузбассе наблюдается снижение числа первоклассников. По информации «Сибдепо», в Министерстве образования региона сообщили, что 1 сентября 2025 года в школы пойдут более 24 000 детей. Для сравнения, в 2024 году в первые классы записались 27 813 ребят.
Таким образом, в текущем году количество будущих школьников уменьшилось почти на 3 000 человек.
Ранее сообщалось, в Красногорске к 1 сентября готовятся открыть три школы, которые в сумме смогут принять 1,8 тысячи учеников. Об этом информировала пресс-служба администрации округа. В жилом комплексе «Лесобережный» завершается строительство школы на 550 мест, степень готовности которой составляет 98%. Трёхэтажное здание будет оборудовано учебными кабинетами, актовым и спортивным залами, медпунктом, пищеблоком и столовой. На территории школы предусмотрен спортивный и досуговый комплекс. Также планируется открытие физико-математического класса в сотрудничестве с лицеем Капицы и класса для развития. В настоящее время продолжается набор педагогического состава.
Читайте также: