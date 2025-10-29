В Кузбассе утвердили два новых праздника

29 октября 2025, 13:30

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Кемеровской области будут отмечать два новых праздника — День шорской письменности и День телеутской письменности. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию правительства региона.





Отмечается, что День телеутской письменности назначен на 24 марта, а День шорской письменности — на 24 декабря.





«Установить памятные даты предложили Ассоциация телеутского народа "Эне-Байт" и Ассоциация шорского народа "Шория"», — говорится в сообщении.

