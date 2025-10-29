В Кузбассе утвердили два новых праздника
В Кемеровской области будут отмечать два новых праздника — День шорской письменности и День телеутской письменности. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию правительства региона.
Отмечается, что День телеутской письменности назначен на 24 марта, а День шорской письменности — на 24 декабря.
«Установить памятные даты предложили Ассоциация телеутского народа "Эне-Байт" и Ассоциация шорского народа "Шория"», — говорится в сообщении.
Новые праздники решили утвердить, чтобы сохранить языки коренных малочисленных наций Кузбасса и дружбы между народами в регионе.
Тем временем в парках Подмосковья 4 ноября проведут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры и туризма.
«4 ноября, во вторник, более чем в 80 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства», — отметили в ведомстве.
В рамках праздника состоится акция «Шествие дружбы», мастер-классы народных ремесел, откроются ярмарки «Достояние Родины» и другие различные активности.