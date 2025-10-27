В России проведут семейную акцию в честь Дня народного единства

27 октября 2025, 16:24

Фото: медиасток.рф

Акция «Россия — семья семей» будет проходить в стране с 1 по 5 ноября. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.





Идеологической основой акции стало высказывание президента России Владимира Путина: «Россия – это семья семей, где вместе живут разные народы, и любые трудности можно преодолеть сообща».





«Ключевым форматом станет проведение Дня единых действий, в рамках которого семьи россиян смогут принять участие в добрых делах. Например, помочь многодетным или ветеранам СВО, стать донорами, устроить субботник или благотворительную ярмарку, организовать детский праздник и пр.», — говорится в сообщении.