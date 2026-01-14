В Кузбассе в водопроводной воде выявили опасные вещества

14 января 2026, 13:44

Фото: iStock/Artem Tarasov

В Тайге Кемеровской области прокуратура вместе с Роспотребнадзором проводят проверку после того, как жителям запретили пить воду из крана из-за опасного содержания вредных веществ.





По данным VSE42.RU, проблема с водоснабжением обострилась 13 января из-за резкого превышения содержания марганца в воде реки Яя. После этого местные жители остались без качественной питьевой воды.





«В администрацию Тайгинского городского округа внесено представление, решается вопрос о привлечении должностных лиц ресурсоснабжающей организации к административной ответственности», — сообщили в областной прокуратуре.

«В частности, установлены недостатки при эксплуатации комплекса водоочистных сооружений ООО "Тайгинское ВКХ", в связи с чем в воде было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ (марганца, железа, хлороформа)», — говорится в сообщении.