В Ленинградской области спасли мужчину, который застрял в дупле клена

17 июля 2026, 16:15

Фото: iStock/Mirza Nasrin

В городе Луга Ленинградской области 35-летний мужчина провалился в дупло старого клена. Самостоятельно выбраться из ловушки он не смог, спасли его сотрудники 135-й пожарной части «Леноблпожспас».





Как сообщают argumenti.ru, молодой человек провел там более суток, поскольку глубина дупла достигала двух метров, а находилась оно на высоте около четырех метров над землей. Застрявшего заметили прохожие и вызвали спасателей.



По данным Москвы 24, прибывшие на вызов спасатели спилили ветки и добрались до пострадавшего. Его успешно достали и спустили на землю, где его осмотрели врачи скорой помощи.





«Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей операция завершилась благополучно», — говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета правопорядка и безопасности.