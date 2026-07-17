В Ленинградской области спасли мужчину, который застрял в дупле клена
В городе Луга Ленинградской области 35-летний мужчина провалился в дупло старого клена. Самостоятельно выбраться из ловушки он не смог, спасли его сотрудники 135-й пожарной части «Леноблпожспас».
Как сообщают argumenti.ru, молодой человек провел там более суток, поскольку глубина дупла достигала двух метров, а находилась оно на высоте около четырех метров над землей. Застрявшего заметили прохожие и вызвали спасателей.
По данным Москвы 24, прибывшие на вызов спасатели спилили ветки и добрались до пострадавшего. Его успешно достали и спустили на землю, где его осмотрели врачи скорой помощи.
«Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей операция завершилась благополучно», — говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета правопорядка и безопасности.
Спасатели напомнили россиянам, что старые деревья с пустотами могут нести смертельную опасность, и призвали не рисковать жизнью ради любопытства. В случае подобной ситуации не стоит пытаться выбраться самостоятельно, лучше позвать на помощь прохожих.