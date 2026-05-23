В Ленобласти служебный пес Ямато нашел пропавшего семилетнего мальчика
В Ленинградской области служебный пес по кличке Ямато отыскал потерявшегося семилетнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в поселке Бугры. Родители сообщили полицейским, что ребенок пошел гулять во двор, но спустя время его не оказалось на детской площадке.
Служебная собака взяла след от дома на улице Тихой и повела по дворовой территории жилого квартала. Пройдя несколько домов, Ямато изменил направление и залаял возле одного из корпусов, тем самым обозначив местонахождение мальчика. Ребенок не пострадал, отметила Волк.
