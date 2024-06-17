В Подмосковье спасли заблудившихся в лесу мужчину с ребенком

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса дедушку с внуком. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу 112 о пропаже мужа с 10-летним ребенком сообщила супруга мужчины. Она рассказала, что любители «тихой охоты» отправились в лес за грибами и перестали выходить на связь.
Инцидент произошел неподалеку от деревни Аксеново, СНТ «Прожектор», Волоколамского городского округа.
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«Дежурная смена спасателей оперативно выехала в предполагаемое место поиска и начала прочесывать лес, подавая звуковые сигналы, работая на отклик. К спасательной операции присоединились сотрудники ГКУ МО «Мособллес» и МВД. Поиски продлились более трех часов, после чего, ориентируясь на звуковые сигналы, грибники смогли выйти к спасателям. Медицинская помощь никому не потребовалась», — поделился начальник ПСЧ Владислав Макеев.
Инцидент произошел неподалеку от деревни Аксеново, СНТ «Прожектор», Волоколамского городского округа.
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Мира Полтева