В Лотошине привели в порядок четыре контейнерные площадки

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Четыре контейнерные площадки в городском округе Лотошино, на которых скапливался мусор, привели в порядок после жалобы местных жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Жалобы на некачественную уборку поступили относительно контейнерных площадок на улицах Ветеринарная и Тверская в городе Лотошино, а также на улице Рогова в посёлке Кировский и в деревне Ушаково. Ликвидировать нарушения и навести порядок помогли сотрудники территориального отдела №6. После бесед, которые они провели с ответственными за состояние контейнерных площадок, те исправили недочёты и пересмотрели подход к организации чистоты», — отметил глава областного министерства Владислав Мурашов.Все четыре контейнерные площадки, на состояние которых поступали жалобы, остались под контролем инспекторов. Они будут регулярно проводить выездные проверки, а также мониторить ситуацию онлайн — через видеокамеры системы «Безопасный регион».
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