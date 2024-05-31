В Подмосковье приступают к летнему благоустройству детских площадок

Фото: Минчистоты МО
В Подмосковье насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок, сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов. Он объявил о начале активной фазы летнего благоустройства детских игровых и спортивных площадок.
«Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют детским площадкам особое внимание. Тут важна каждая деталь – от конструктивных элементов до состояния песочниц. В этом году выявлено 1 260 дефектов, и уже больше половины оперативно устранены. В основном это граффити, покраска и ремонт резинового покрытия. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены за сутки», – пояснил Мурашов.Он также рассказал, что именно оценивает инспекторский состав Министерства. Прежде всего, это наличие сломанных элементов детских игровых площадок, надписей и граффити, состояние конструктивных элементов, наполнение песочниц, необходимость покраски игровых форм, состояние амортизирующего покрытия
В министерстве посоветовали гражданам, обнаружившим проблемы на детских площадках обратиться в территориальное управление городского округа. Их список, адреса и контактные телефоны можно найти на сайте.
Читайте также:
«Меня скоро починят»: в Кашире ремонтируют детские площадки
У детской площадки в Подмосковье устроили противопожарное шоу
Педофилам запретят посещать школы и детские площадки
Лора Луганская