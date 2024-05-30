В Люберцах приступили к монолитным работам строительства школы

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
На строительной площадке школы в Люберцах ведутся монолитные работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новая школа на 1650 мест строится в жилом комплексе «Люберцы».
Помимо обычных классов для школьников оборудуют специализированные классы с лаборантскими, библиотечный центр и четыре спортивных зала.
Стоит отметить что полностью работы будут завершены к четвертому кварталу 2025 года.
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«Общая готовность здания школы составила 18%. В настоящий момент монолитные работы выполнены на 44%. Ведется перекрытие первого этажа, устанавливаются вертикальные конструкции второго этажа, а также осуществляется кладка подземной части. На строительной площадке объекта ежедневно работает 75 человек, а также задействована необходимая техника: мини-погрузчик и погрузчик, экскаватор, самосвал и поливомоечная машина», — подчеркнули в пресс-службе.
Помимо обычных классов для школьников оборудуют специализированные классы с лаборантскими, библиотечный центр и четыре спортивных зала.
Стоит отметить что полностью работы будут завершены к четвертому кварталу 2025 года.
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Мира Полтева