В Малайзии заявили, что сильный стресс на работе превращает людей в геев*
Министр по делам религии Малайзии Зулкифли Хасан заявил, что рабочий стресс, социальное влияние и недостаточная религиозность являются главными факторами, которые «превращают» человека в гея*. Его слова передает портал South China Morning Post.
Заявление Хасана прозвучало в рамках официального ответа на парламентский запрос о тенденциях, связанных с распространением идей ЛГБТ* .
«Социальное влияние, сексуальный опыт, рабочий стресс и другие личные факторы относятся к этой категории возможных причин», — перечислил министр.
Хасан также сообщил, что в период с 2022 по 2025 год в стране зафиксировали 135 случаев, связанных с ЛГБТ*-активностью. Напомним, что в настоящий момент в Малайзии действует запрет на однополые* отношения.
Однако многие малайзийцы высмеяли позицию Хасана в социальных сетях. Пользователи отмечали абсурдность заявления, задаваясь саркастическим вопросом о том, усердно ли работал министр в парламенте — видимо, недостаточно напрягался, раз все еще гетеросексуален.
«Если следовать его логике, то я искренне удивлён, что весь мой офис до сих пор не геи*», — отметил один из критиков.