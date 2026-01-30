В Малайзии заявили, что сильный стресс на работе превращает людей в геев*

30 января 2026, 07:02

Министр религии Малайзии Хасан: Стресс на работе способен превратить человека в гея*

Фото: iStock/MilanMarkovic

Министр по делам религии Малайзии Зулкифли Хасан заявил, что рабочий стресс, социальное влияние и недостаточная религиозность являются главными факторами, которые «превращают» человека в гея*. Его слова передает портал South China Morning Post.





Заявление Хасана прозвучало в рамках официального ответа на парламентский запрос о тенденциях, связанных с распространением идей ЛГБТ* .





«Социальное влияние, сексуальный опыт, рабочий стресс и другие личные факторы относятся к этой категории возможных причин», — перечислил министр.

«Если следовать его логике, то я искренне удивлён, что весь мой офис до сих пор не геи*», — отметил один из критиков.