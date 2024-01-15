В Малом театре началось прощание с Юрием Соломиным

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Десятки человек несут цветы, у входа в театр образовалась очередь. Церемония начнется в 11:00 на Исторической сцене. На церемонию прощания также приехала глава Министерства культуры России Ольга Любимова.
Причиной кончины Соломина стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта. За 2 дня до смерти артиста выписали из больницы.
Президент РФ Владимир Путин выразило соболезнования родственникам и близким Соломина. Он заявил, что смерть актера тяжелая, невосполнимая утрата для культуры страны, для всей России.
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