В Мариинском дворце Петербурга заложили «капсулу времени»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с председателем ЗакСа Александром Бельским заложил «капсулу времени» в Мариинском дворце 27 мая, в день основания города.
В «капсулу времени» заложили тексты посланий от Беглова и Бельского, а также юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», жетон метро и схему метрополитена города, специальный выпуск газеты «Петербургский дневник» и другие символы времени.
«Мы закладываем «капсулу времени» с нашими пожеланиями, с той историей, которую сегодня мы с вами создаем. Через 100 лет наши потомки, прапраправнуки, вскроют эту капсулу времени и увидят, как мы трудились, как мы работали, и оценят, насколько они достойно продолжают наше дело, как мы продолжаем сегодня дело наших отцов, дедов и основателя нашего города Петра Первого», — приводит «Петербургский дневник» слова Беглова.
Мероприятие посвятили открытию парадной лестницы в Мариинском дворце после реставрации. Работы по восстановлению исторического вида проводили на протяжении десяти месяцев. Реставраторы вручную очищали стены от масляной краски, которая скрывала искусственный мрамор. Кроме того, специалисты отреставрировали гипсовые бюсты героев античной мифологии, скульптуры римского и греческого воинов и другие объекты.