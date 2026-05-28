В Мариинском дворце Петербурга заложили «капсулу времени»

28 мая 2026, 12:23

Фото: iStock/Oleg Morgun

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с председателем ЗакСа Александром Бельским заложил «капсулу времени» в Мариинском дворце 27 мая, в день основания города.





В «капсулу времени» заложили тексты посланий от Беглова и Бельского, а также юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», жетон метро и схему метрополитена города, специальный выпуск газеты «Петербургский дневник» и другие символы времени.





«Мы закладываем «капсулу времени» с нашими пожеланиями, с той историей, которую сегодня мы с вами создаем. Через 100 лет наши потомки, прапраправнуки, вскроют эту капсулу времени и увидят, как мы трудились, как мы работали, и оценят, насколько они достойно продолжают наше дело, как мы продолжаем сегодня дело наших отцов, дедов и основателя нашего города Петра Первого», — приводит «Петербургский дневник» слова Беглова.