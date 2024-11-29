В МЧС россиянам порекомендовали собрать «тревожный чемоданчик»

Фото: ГУ МЧС по МО
МЧС рекомендовало жителям регионов России, где происходят природные катаклизмы или есть риск возникновения вооруженных конфликтов, собрать «тревожный чемоданчик». Об этом говорится на сайте ведомства.
«Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что необходимо собрать небольшое количество запасов, чтобы иметь возможность выжить в случае ЧП и дождаться помощи спецслужб. Каждый человек должен комплектовать «тревожный чемоданчик» исходя из места своего проживания и индивидуальных особенностей.
Легкие вещи и предметы первой необходимости стоит уложить в карманы и сверху, при этом еду и постельное белье стоит положить в самый низ.
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Элина Позднякова