В Уфе горит производственное здание с лакокрасочной продукцией — МЧС

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Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось в башкирской Уфе, проинформировали в МЧС РФ. Известно, что тушением возгорания занимаются больше 40 спасателей, а также 14 единиц техники.
«Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Башкортостане. В Уфе горит производственное здание. Предварительно, внутри находится лакокрасочная продукция», — сказано в публикации в Telegram-канале.Накануне спасатели проинформировали о крупном пожаре под Воронежем. Возгорание потушили на площади 400 квадратных метров. Горело техническое помещение автосалона и пристройка к нему. В результате произошедшего никто не пострадал. К тушению огня привлекались девять единиц техники и свыше 20 огнеборцев.
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