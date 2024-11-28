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В Уфе горит производственное здание с лакокрасочной продукцией — МЧС

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось в башкирской Уфе, проинформировали в МЧС РФ. Известно, что тушением возгорания занимаются больше 40 спасателей, а также 14 единиц техники.


«Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Башкортостане. В Уфе горит производственное здание. Предварительно, внутри находится лакокрасочная продукция», — сказано в публикации в Telegram-канале.
Накануне спасатели проинформировали о крупном пожаре под Воронежем. Возгорание потушили на площади 400 квадратных метров. Горело техническое помещение автосалона и пристройка к нему. В результате произошедшего никто не пострадал. К тушению огня привлекались девять единиц техники и свыше 20 огнеборцев.

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Бастрыкину доложат о делах об истязании ребенка в Кузбассе
28 ноября 2024, 21:45

Фото: istockphoto/Aleksandra Nigmatulina

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дел об истязании ребенка в Кузбассе, проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникова А.С. доклад о ходе расследования уголовных дел и причинах произошедшего», — сказали в СК.
Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок сбежал из-за издевательств со стороны отчима. Мальчика обнаружили живым в городском супермаркете. Позже выяснилось, что отчим заставлял его спать в холодных помещениях, а также изуродовал ребенку лицо. Сейчас пострадавшим занимаются психологи.

Возбуждены уголовные дела по факту истязаний и халатности должностных лиц.

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Россиянку из Челябинской области подозревают в удушении соседки из ревности

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Роспотребнадзор: в Петербурге госпитализировали свыше 20 людей после отравления
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Россиянку из Челябинской области подозревают в удушении соседки из ревности
28 ноября 2024, 21:28

Фото: istockphoto/blinow61

В удушении знакомой из ревности подозревается 46-летняя россиянка из Челябинской области, пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное СУ СК РФ.
Следователи считают, что в период с 15 по 27 ноября соседки конфликтовали, а потом фигурантка напала на оппонентку, став душить до полной потери признаков жизни.

Сейчас силовики решают вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Ранее в пресс-службе ГСУ СК столицы сообщили об изнасиловании мигрантом 14-летней девочки подростка. Все случилось на Ленинском проспекте в юго-западной части города.

По информации следователей, уроженец Таджикистана зашел в квартиру к школьнице, а затем надругался над ребенком. Мигранта уже задержали.

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#мир
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Роспотребнадзор: в Петербурге госпитализировали свыше 20 людей после отравления
28 ноября 2024, 20:54

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Свыше 20 человек госпитализировали после отравления в ресторане «Токио-City» в Северной столице, проинформировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«По состоянию на 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что организованы противоэпидемические мероприятия, а дезинфекция уже проведена. В настоящее время проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Перед этим стало известно о смерти трех человек в Алтайском крае из-за отравления.

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#роспотребнадзор
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Волонтер: студентку из Подмосковья обнаружили в 62 километрах от дома
28 ноября 2024, 20:25

Фото: istockphoto/blinow61

Студентку из подмосковной Ивантеевки, которая отправилась на учебу в Королев, обнаружили лежащей на снегу в 62 километрах от дома, пишет Msk1.ru, ссылаясь на волонтеров.
По информации журналистов, студентка должна была встретиться в Болшево с подругами. Перед этим отряд «ЛизаАлерт» сообщал о поисках 18-летней Ксении Еловых, пропавшей в Пушкинском округе.

О пропаже полицейским заявила ее мама. Женщина указала на активность аккаунтов девушки в социальных сетях все это время.

Также уточнялось, что студентку видели у СНТ «Звездочка-2», откуда она пошла к лесополосе, добавили очевидцы.

Следствие ситуацию не прокомментировало.

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#мир
#россия
#подмосковье
#новости подмосковья
#розыск
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#студенты
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«ЛизаАлерт» ищет загадочно исчезнувшую девушку в Пушкинском округе
28 ноября 2024, 19:51

Фото: istockphoto/Sheila Alonso

Ивантеевскую студентку Ксению Еловых, загадочно пропавшую в Пушкинском округе по дороге в Королев, разыскивает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», сказано на его форуме.
Отмечено, что девушка пропала три дня назад, 25 ноября. Она должна была встретиться с подружками, но не добралась до места встречи в Болшево. Известно, что пропавшая оплатила поездку на автобусе № 22 в Пушкино.

Еловых видели под Сергиевым Посадом в СНТ «Звездочка-2», но она не проходила на территорию товарищества. На ней были черная куртка с капюшоном, джинсы синего цвета и черные ботинки. В момент пропажи на голове был шарф. Кроме того, студентка была с черным рюкзаком.

Что касается примет, указаны длинные темно-русые волосы, карие глаза, худощавое телосложение, рост 168 сантиметров, макияжа нет.

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#мир
#россия
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#розыск
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#пушкино
#пушкинский округ
#новости
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В Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека
28 ноября 2024, 19:34

Фото: iStock/Soumen Hazra

Три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Об этом сообщили в СК РФ.
Работники социального центра нашли одного из постояльцев центра мёртвым. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, их госпитализировали, после чего ещё двое из них скончались.

По данным ТАСС, пострадали еще 17 человек. Согласно предварительной информации, у них выявили отравление неизвестным веществом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#уголовное человек
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В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в содействии СБУ и дезертирстве
28 ноября 2024, 19:08

Сотрудники службы госбезопасности Абхазии задержали двух россиян, один из которых подозревается в пособничестве СБУ Украины, другой – в дезертирстве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства республики.
Уточняется, что граждане РФ Павел Копцев и Владислав Лисов приехали в Абхазию по поддельным документам, чтобы избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию. Согласно информации ведомства, Копцев по поручению украинских спецслужб занимался сбором дронов, начиненных взрывчаткой, а Лисов самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы.

Задержанные мужчины были переданы ФСБ России по партнерским каналам.

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#абхазия
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Мигрант изнасиловал 14-летнюю девочку на юго-западе Москвы
28 ноября 2024, 18:47

Фото: iStock/Favor_of_God

На юго-западе Москвы иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
Утверждается, что преступление было совершено в квартире на Ленинском проспекте. По данным следствия, гражданин Таджикистана познакомился с 14-летней школьницей, зашел с ней в дом и надругался над девочкой.

Преступник задержан. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В настоящее время обвиняемый находится под стажей.

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Трех задержанных в Казани студентов подозревают в краже у бойца СВО 7,7 млн. руб
28 ноября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/blinow61

В краже 7,7 миллиона рублей у 30-летнего бойца СВО подозревают трех задержанных в Казани российских студентов. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на ГУ МВД России по волгоградскому региону.
По данным оперативников, один из задержанных является организатором. При помощи технологий злоумышленник получил доступ к средствам на счете мобильного банка военного, а подельники их вывели через дропы.

Деньги уходили на ставки и отдых за рубежом. В настоящее время фигуранты находятся в Волгограде.

Как пояснили в МВД, потерпевший пришел к полицейским в середине июня, сообщив о похищении со счета указанной суммы. Позже выяснилось, что операции проводили из Татарстана. Проводится расследование уголовного дела по статье о краже в особо крупном размере.

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#россия
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