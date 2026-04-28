В Междуреченске поводят проверку по факту драки учителя и школьника
В Междуреченске Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту драки учителя математики и ученика в школе. Об этом сообщили в СК Кузбасса.
Напомним, конфликт между учителем и учеником возник две недели назад — школьник оскорбил педагога. После этого преподаватель перестал пускать ученика на занятия. 27 апреля подросток пришёл в школу и заявил, что хочет учиться. Однако педагога такое заявление не устроило: словесная перепалка переросла в драку.
По данным VSE42.RU, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
«Выявлено сообщение и видеозапись о том, что в помещении класса одного из образовательных учреждений города Междуреченска преподаватель совершил противоправные действия в отношении ученика», — говорится в сообщении ведомства.
В этой связи началась доследственная проверка по статьям «Халатность» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Тем временем в Министерстве образования Кузбасса также начали проверку после драки учителя и ученика в школе, пишет «Сiбдепо».
«По ее результатам будут приняты соответствующие решения», — уточнили в региональном министерстве.