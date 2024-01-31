Жителям Подмосковья объяснили, как найти свой избирательный участок

В ЗАТО Восход благоустроят парковую территорию и зону отдыха у пруда, а также обустроят въездную группу. Для этого необходимо дополнительное финансирование. Этот вопрос обсудили в ходе встречи губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава муниципалитета Елена Филатова.