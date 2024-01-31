Жителям Подмосковья объяснили, как найти свой избирательный участок

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Найти свой избирательный участок на предстоящих выбора президента Российской Федерации можно при помощи специальных цифровых сервисов ЦИК России, об этом рассказали в Мособлизбиркоме.
«На сайте ЦИК РФ можно найти свой избирательный участок по адресу места жительства. Для этого достаточно ввести адрес в строку поиска, и система выдаст номер участковой комиссии, а также её адрес и телефон», — говорится в сообщении.Жителям Московской области также напомнили, что на территории региона будет открыто 3 тысячи 985 избирательных участков, из них 3 тысячи 928 постоянных и 57 — в местах временного пребывания людей.
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