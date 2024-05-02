Радио1
Главная / Новости / Общество/ В МИД Украины заявили о повреждении более половины энергосистемы Украины

В МИД Украины заявили о повреждении более половины энергосистемы Украины

Глава МИД Украины Кулеба: более половины всей энергосистемы страны повреждено
02 мая 2024, 03:56
Фото: istock / vladj55

Фото: istock / vladj55

Более половины всей энергосистемы Украины повреждено. Об это сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба интервью изданию Foreign Policy.
На Украине в последнее время из-за серьезных повреждений ряда объектов генерации и передачи электроэнергии наблюдается дефицит мощности в сетях. Энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за границы, часто на протяжении всех суток, существенными являются и объемы импорта. Граждан призывают не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок утром и вечером.

Ранее Кулеба заговорил о «коммуникациях» с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

Министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост

В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации

Захарова предложила Латвии предоставить список стран, разрешивших бить по России

#помощь
#часы
#министр
#дефицит
#интервью
#энергетика
#электроэнергия
Достижения.рф