В МИД Украины заявили о повреждении более половины энергосистемы Украины

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Более половины всей энергосистемы Украины повреждено. Об это сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба интервью изданию Foreign Policy.
На Украине в последнее время из-за серьезных повреждений ряда объектов генерации и передачи электроэнергии наблюдается дефицит мощности в сетях. Энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за границы, часто на протяжении всех суток, существенными являются и объемы импорта. Граждан призывают не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок утром и вечером.
Ранее Кулеба заговорил о «коммуникациях» с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Ранее Кулеба заговорил о «коммуникациях» с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак