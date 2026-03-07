В российском регионе несколько мужчин в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома

07 марта 2026, 03:19

Mash Gor: Мужчины в масках расстреляли двух человек во дворе жилого дома в Махачкале

Фото: iStock/nixki

В Махачкале несколько мужчин в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома. Есть раненые, сообщает Telegram-канал Mash Gor.





Согласно материалу, вчера вечером нападавшие заехали во двор по улице Юсупова на белой Lada. Группа из четырех человек следила за своей целью. Предварительно, причиной конфликта стал денежный вопрос.





«Из машины выскочили трое в масках и открыли огонь — мужчина бросил пакет с едой и начал стрелять в ответ. Нападавшие сбежали», — говорится в публикации.