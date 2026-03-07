Четыре моряка погибли при обстреле буксира в Ормузском проливе

07 марта 2026, 04:43

IMO: Четыре моряка погибли из-за обстрела буксира в Ормузском проливе

Фото: iStock/Suriyapong Thongsawang

В Ормузском проливе в результате обстрела буксира погибли четыре моряка, ещё трое получили тяжёлые ранения. Об этом сообщила Международная морская организация (IMO) на своем официальном сайте.





Атака на 26-метровый буксир Mussafah 2 под флагом ОАЭ произошла 6 марта 2026 года. Напомним, что с одной стороны Ормузского пролива находится Иран. Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул необходимость обеспечить защиту моряков и свободу судоходства согласно международному праву.





«Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе», — заявил он.