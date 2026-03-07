Достижения.рф

Четыре моряка погибли при обстреле буксира в Ормузском проливе

Фото: iStock/Suriyapong Thongsawang

В Ормузском проливе в результате обстрела буксира погибли четыре моряка, ещё трое получили тяжёлые ранения. Об этом сообщила Международная морская организация (IMO) на своем официальном сайте.



Атака на 26-метровый буксир Mussafah 2 под флагом ОАЭ произошла 6 марта 2026 года. Напомним, что с одной стороны Ормузского пролива находится Иран. Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул необходимость обеспечить защиту моряков и свободу судоходства согласно международному праву.

«Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе», — заявил он.
По сведениям IMO, с начала эскалации на Ближнем Востоке погибли семь работников морской отрасли, девять пострадали и еще один человек числится пропавшим без вести.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. География конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в нашем материале.
Мария Моисеева

