Четыре моряка погибли при обстреле буксира в Ормузском проливе
IMO: Четыре моряка погибли из-за обстрела буксира в Ормузском проливе
В Ормузском проливе в результате обстрела буксира погибли четыре моряка, ещё трое получили тяжёлые ранения. Об этом сообщила Международная морская организация (IMO) на своем официальном сайте.
Атака на 26-метровый буксир Mussafah 2 под флагом ОАЭ произошла 6 марта 2026 года. Напомним, что с одной стороны Ормузского пролива находится Иран. Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул необходимость обеспечить защиту моряков и свободу судоходства согласно международному праву.
«Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе», — заявил он.По сведениям IMO, с начала эскалации на Ближнем Востоке погибли семь работников морской отрасли, девять пострадали и еще один человек числится пропавшим без вести.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. География конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в нашем материале.