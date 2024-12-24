В Москве актёра Косырева госпитализировали перед спектаклем

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В Москве актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем «Утиная охота», который прошёл без его участия, передали РИА Новости в пресс-службе театра.
Накануне телеканал РЕН ТВ проинформировал, что Евгения Косырева госпитализировали в реанимацию из театра.
В пресс-службе Театра Вахтангова подчеркнули, что постановка состоялась, но без участия актёра. Роль Кушака, которую планировал играть Евгений Косырев, исполнил Аскар Галимов.
Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя девочка попала в больницу после попадания снежком в голову с подозрением на сотрясение мозга. Вечером 21 декабря 13-летняя школьница играла с одноклассниками в снежки, один из которых попал в голову девочки.
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«Евгений приехал на спектакль «Утиная охота», плохо себя почувствовал, в результате его госпитализировали», — обратила внимание собеседница агентства, не рассказав о причине госпитализации.
В пресс-службе Театра Вахтангова подчеркнули, что постановка состоялась, но без участия актёра. Роль Кушака, которую планировал играть Евгений Косырев, исполнил Аскар Галимов.
Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя девочка попала в больницу после попадания снежком в голову с подозрением на сотрясение мозга. Вечером 21 декабря 13-летняя школьница играла с одноклассниками в снежки, один из которых попал в голову девочки.
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Ольга Енгалычева