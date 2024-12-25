Бастрыкин поручил проверить сведения о рейдерском захвате жилья москвичей

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову устроить проверку после сообщений рейдерах, которые за долги отнимают квартиры у москвичей. Эту информацию передает СК в Telegram-канале «Следком».
Отмечается, что в эфире «Вести» на телеканале «Россия 1» выпустили сюжет, который утверждает, что десятки москвичей стали жертвами рейдеров. Те отбирают у граждан квартиры за долги и реализуют их через торги.
Бастрыкин поручил провести тщательную проверку ситуации и представить подробный доклад.
Также известно, что в Средиземном море у берегов Испании и Алжира произошло крушение российского торгового судна Ursa Major. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
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Бастрыкин поручил провести тщательную проверку ситуации и представить подробный доклад.
«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — заключает сообщение.Ранее сообщалось, что Председатель Следственного комитета РФ также поручил кубанским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточности принимаемых мер по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье в районе Анапы.
Также известно, что в Средиземном море у берегов Испании и Алжира произошло крушение российского торгового судна Ursa Major. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
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Мария Моисеева