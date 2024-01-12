В Мытищах мужчина занял парковочное место с помощью дивана

Фото: istock / Patryk_Kosmider
Житель подмосковных Мытищ нестандартным образом занял парковочное место. Мужчина притащил туда диван. Об этом сообщает телеграм-канал «Это Москва».
Такой своеобразный метод решения проблем с поиском места для парковки придумал один из жильцов дома, который нахоидтся на улице Борисовка, 16. На видеозаписи, которое сделала местная жительница, видно, как между автомобилями стоит желтый диван.
«Как у нас оригинально занимают парковочное место! Удобненько, приехал — место занято», — прокомментировала увиденное девушка.
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