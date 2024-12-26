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В Мытищах откроется II Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации»

Фото: iStock/SimoneN

Фото: iStock/SimoneN

18 января 2025 года в Мытищах состоится открытие II Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации». Об этом сообщили в пресс-службе АНО Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации.
Открытие фестиваля состоится в Молодежном центре «Импульс». Проведение этого мероприятия оказывает положительное влияние на развитие молодого поколения, повышает интерес к изучению культуры, а также укрепляет традиционные ценности. Кроме того, развивает туризм, так как география участников конкурса постоянно расширяется.

Основная задача проекта заключается в развитии интереса к изучению культуры народов Российской Федерации через творчество и культурно-образовательные программы детей и молодежи.



В течение всего 2024 года проходил «I Всероссийский фестиваль-конкурс «НАСЛЕДИЕ НАЦИИ». Всего провели 16 этапов конкурса, участие в которых приняли 245 организаций и 2631 человек из таких городов, как Калуга, Тверь, Воронеж, Кострома, Раменское, Мытищи, пос. Вольгинский (Владимирская обл.), Тула, Брянск, Москва.

14 декабря 2024 г. состоялся финал конкурса, в котором приняли участие конкурсанты из восьми регионов России, включая г. Москва и Московскую область. Общее количество участников в финале составило 550 чел. из 45 организаций.

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В Московской области создали пять центров цифрового образования детей «IT-куб»
26 декабря 2024, 10:53

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области активно открываются и развиваются центры цифрового образования детей «IT-Куб». Эти центры предлагают обучение современным информационным технологиям для детей от 7 до 18 лет, ​сообщает Министерство образования Московской области.
В период с 2019 года в рамках национального проекта «Образование» были открыты пять центров цифрового образования детей «IT-куб» в Подольске, Клину, Ленинском, Электростали и Химках.

В центрах дети осваивают программирование, мобильную разработку, робототехнику и другие актуальные направления в области информационных технологий. Обучение в «IT-Кубах» даёт возможность каждому ребёнку получить качественное дополнительное образование в сфере IT и подготовиться к будущей карьере.

«Я рад, что в нашей школе открылся цифровой центр "IT-куб.Химки", там я занимаюсь робототехникой. Я успел собрать несколько разных моделей роботов, с одним из которых мы с друзьями участвовали в областных соревнованиях. Сейчас мы с командой готовимся к Робофесту и надеемся занять там призовые места», — рассказал учащийся школы «Лидер» Себастиан Окишор.

Фото: Министерство образования Московской области

В пресс-службе сообщили, что в Московской области функционируют четыре детских технопарка «Кванториум»: в Королёве, Балашихе и с 2024 года в Дмитровском и Одинцовском округах.

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#обучение
#программирование
#it
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В Балашихе ввели в эксплуатацию новый мост через реку Пехорку
26 декабря 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четырёхполосный автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку, построенный на территории жилого комплекса «Пехра» в городском округе Балашиха, введён в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый мост длиной 33 метра и шириной 22 с половиной метра оборудован системой освещения и барьерными ограждениями, здесь установили дорожные знаки и нанесли разметку», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Отмечается, что новый мост облегчит выезд из ЖК «Пехра», жители смогут проще доехать в центр Балашихи и другие районы города, а также быстрее добраться до железнодорожной станции Балашиха.

Жилой комплекс «Пехра» занимает территорию 36 гектаров, здесь построено восемь жилых домов более чем на 6,8 тыс. квартир, а также две поликлиники, три детских сада и ряд других объектов социальной инфраструктуры.

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#пехорка
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В Пущино 193 семьи переедут в новые квартиры из аварийного жилья
26 декабря 2024, 10:26

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Пущино завершилось строительство двух многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Министерство жилищной политики Московской области одобрило ввод объектов в эксплуатацию. Жильцами новых домов станут 193 семьи.
В микрорайоне «Д» построены четырёхэтажаные и семиэтажные новостройки, куда переедут 483 человека, проживающие в аварийных домах по адресам: Пущино, мкр. «В», дома 10, 17, 18, 19 и 20. Расселяемая площадь составляет более 8,5 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории проведены работы по благоустройству: установлены пешеходные дорожки, обустроены парковки и детские и спортивные площадки.

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#подмосковье
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В квартале «Белый Grad» в Мытищах планируют построить три новых дома
26 декабря 2024, 10:14

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В квартале «Белый Grad», расположенном в городском округе Мытищи, планируется строительство трёх новых домов в 2028 году в рамках второго этапа проекта. Министерство жилищной политики Московской области выдало компании Ingrad (которая была приобретена Sminex) соответствующее разрешение.
В новых домах общей площадью 69,1 тысячи квадратных метров будут представлены квартиры с отделкой, кухнями-нишами, гостиными, мастер-спальнями и просторными лоджиями. Большинство квартир имеют европейский формат с большой гостиной.

В новых домах общей площадью 69,1 тыс. кв. метров предусмотрены квартиры с отделкой, кухнями-нишами, гостиными, мастер-спальнями, глубокими лоджиями. Большинство лотов евроформата с просторной гостиной, чтобы проводить больше времени всей семьей. Для тех, кому важно отделить кухню, есть классические варианты планировок.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Новые корпуса достигают максимальной высоты в 23 этажа. Первые этажи зданий отведены под коммерческую инфраструктуру. Подземные этажи вмещают кладовые комнаты для хранения габаритных предметов.

Первая очередь жилого комплекса «Белый Grad» состоит из двух зданий высотой от 12 до 23 этажей, которые планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году. Кроме жилых домов, проект предусматривает строительство школы на 1335 учеников и детского сада на 350 мест.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Московской области утром 26 декабря достигла четыре балла
26 декабря 2024, 10:03

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Утром 26 декабря загруженность дорог в Московской области составила 4 балла. По данным Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на региональных дорогах находилось около 867 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением наблюдались в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Щёлковском, Носовихинском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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#пробки
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В Подмосковье открылся приём онлайн-заявок на наладку газового оборудования
26 декабря 2024, 09:50

Фото: istockphoto.com/simpson

Подать заявку на наладку газового оборудования жители Подмосковья теперь могут в электронном виде: этот сервис заработал на областном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Работа по оцифровке различных услуг ведётся в регионе непрерывно. Например, теперь в онлайн-режиме можно подать заявку на заключение договора и проведение наладочных работ газового оборудования. Для этого нужен только доступ к личному кабинету на региональном портале и несколько минут свободного времени», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Для подачи заявки на наладку газового оборудования пользователь областного портала госуслуг должен заполнить онлайн-форму, приложить паспорт на оборудование и подтверждение собственности. Проект договора должен потупить в личный кабинет в течение шести рабочих дней, а подписать договор можно будет на месте проведения работ или в офисе газовой компании.

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Министр образования Подмосковья лично поздравила победителей конкурса «Большая перемена»
26 декабря 2024, 09:48

Фото: Министерство образования Московской области

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес встретилась с победителями пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». На встрече она поздравила учащихся, ставших призёрами и победителями в разных номинациях, сообщает Министерство образования Московской области.
«Большая перемена» — крупный Всероссийский проект, который за пять лет привлек к участию свыше 5 миллионов человек. В 2024 году в конкурсе приняли участие более 218 тысяч человек, включая школьников с 5-го по 10-й класс, студентов колледжей и техникумов, а также педагогов-наставников.

Победители получили денежные награды, которые можно использовать для обучения или реализации собственных инициатив. Кроме того, участникам предоставляются дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Фото: Министерство образования Московской области
«В этом году учащиеся Подмосковья продемонстрировали отличные результаты, а конкурс продолжает привлекать внимание молодых людей, которые стремятся развиваться в различных сферах, таких как наука, творчество, экология, предпринимательство. Подмосковные школьники подтвердили высокий уровень образования в регионе», — отметила Пильдес.
На встрече свои проекты представили учащиеся из разных школ Московской области: Мирослава Волкова из школы № 16 в Электростали, Ярослав Меркулов из Новобытовской школы в Чехове, Екатерина Власова из школы № 2 в Ступино и Виктория Миронова из школы № 12.

Проекты участников охватывали разные темы. Среди них — изучение чувашской культуры, продвижение здорового образа жизни и создание анимационного сериала об активистах из «Движения первых».

После беседы с победителями конкурса «Большая перемена» министр образования Московской области Ингрид Пильдес приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

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Рождество Христово – 2025 в России: история, традиции, идеи подарков, колядки
26 декабря 2024, 09:39

Фото: iStock/Zeffss1

7 января христиане празднуют Рождество — один из самых значимых и светлых праздников православия. Согласно преданию, в этот день родился Спаситель мира — Иисус Христос. В материале «Радио 1» читайте об истории, традициях и символах Рождества Христова.

Когда отмечается Рождество Христово в России и в мире


Рождество Христово — один из самых значимых христианских праздников, который отмечается 7 января по юлианскому календарю (25 декабря по григорианскому). В 2025 году этот день станет особенно важным для миллионов верующих. В России Рождество является государственным праздником, и многие люди отмечают его в кругу семьи, соблюдая традиции и обряды.

В большинстве стран Западной Европы и Америки Рождество отмечается 25 декабря. Это различие в датах связано с использованием разных календарей: юлианского и григорианского.

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История Рождества Христова


История Рождества Христова уходит корнями в первые века нашей эры. Согласно Библии, Иисус Христос родился в Вифлееме от Девы Марии. Его рождение было предсказано пророками, и оно стало символом надежды и спасения для человечества. Празднование Рождества стало традицией в IV веке, когда христиане начали отмечать этот день как день рождения Спасителя.

С течением времени традиции празднования Рождества развивались, обогащаясь новыми обычаями и ритуалами, которые варьируются от страны к стране.

Традиции Рождества Христова


Фото: iStock/Zeffss1

Традиции Рождества Христова разнообразны и зависят от культурных особенностей разных народов. В России главными элементами празднования являются:

• Сочельник — вечер перед Рождеством, когда принято поститься и готовить особые блюда;

• Рождественская служба — участие в богослужении в церкви, где верующие собираются для молитвы и прославления рождения Христа;

• Семейные застолья — на столе должны быть 12 блюд, символизирующих 12 апостолов.


Что можно и нельзя делать на Рождество


На Рождество принято соблюдать определённые правила и обычаи:

Что можно делать:

• Участвовать в рождественской службе;

• Поздравлять близких с праздником;

• Готовить традиционные блюда и угощать гостей.

Что нельзя делать:

• Работать или заниматься тяжёлой физической работой;

• Употреблять алкоголь в больших количествах;

• Ссориться или конфликтовать с близкими.

Символы Рождества Христова


Символика Рождества Христова включает в себя множество элементов, наиболее известные из которых:

• Звезда — символ звезды Вифлеемской, которая указала путь волхвам к месту рождения Христа;

• Ёлка — символ вечной жизни и надежды;

• Подарки — символизируют дары волхвов, принесённые младенцу Иисусу.

Фото: iStock/Zeffss1

Что такое колядки


Колядки — это народные песни, которые исполняются на Рождество. Они имеют древние корни и часто содержат религиозные мотивы, рассказывая о рождении Христа и выражая радость от этого события. Колядки исполняются как профессиональными музыкантами, так и простыми людьми, создавая атмосферу праздника.


Почему колядуют на Рождество


Коляда — это не только песня, но и обряд. Колядование связано с пожеланием благополучия и счастья. Люди ходят по домам, исполняют колядки и получают за это угощения или небольшие подарки. Этот обычай способствует укреплению общинных связей и созданию праздничного настроения.


Что подарить на Рождество


Выбор подарков на Рождество может быть разнообразным. Вот несколько идей:

• Книги — хороший подарок для любителей чтения;

• Игрушки — для детей это всегда радость;

• Подарочные сертификаты — универсальный вариант для близких;

• Ручные изделия — уникальные вещи, сделанные своими руками.

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Поздравление на Рождество


Поздравления с Рождеством Христовым могут быть как традиционными, так и оригинальными. Вот несколько примеров:

«С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник принесёт в ваш дом мир, любовь и счастье!»;

«Счастливого Рождества! Желаю вам здоровья, радости и тепла в кругу близких!»;

«Рождество Христово — это время для радости, надежды и любви. Пусть этот праздник станет началом чего-то нового и светлого в вашей жизни!».

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ЦППК назначит более 200 дополнительных поездов в дни новогодних праздников
26 декабря 2024, 09:19

Фото: пресс-служба ЦППК

Свыше 200 дополнительных поездов, включая экспрессы, выведет на маршруты Центральная пригородная пассажирская компания в период с 27 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба ЦППК.
«В указанный период назначено 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. В ночь на 1 января и на 7 января назначены дополнительные поезда на московских центральных диаметрах, время работы МЦД продлят до 03:00. В дни новогодних каникул будут назначены также дополнительные экспрессы, курсирующие между Москвой и Владимиром, Москвой и Тулой и на ряде других направлений», — говорится в сообщении.
Отмечается, также, что все поезда в столичном регионе в субботу, 28 декабря, будут следовать по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы, в среду, 8 января, по расписанию воскресенья, а 9 января — по расписанию понедельника.

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#поезда
#электрички
#железная дорога
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