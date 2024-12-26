В Мытищах откроется II Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации»

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18 января 2025 года в Мытищах состоится открытие II Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации». Об этом сообщили в пресс-службе АНО Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации.
Открытие фестиваля состоится в Молодежном центре «Импульс». Проведение этого мероприятия оказывает положительное влияние на развитие молодого поколения, повышает интерес к изучению культуры, а также укрепляет традиционные ценности. Кроме того, развивает туризм, так как география участников конкурса постоянно расширяется.
Основная задача проекта заключается в развитии интереса к изучению культуры народов Российской Федерации через творчество и культурно-образовательные программы детей и молодежи.
В течение всего 2024 года проходил «I Всероссийский фестиваль-конкурс «НАСЛЕДИЕ НАЦИИ». Всего провели 16 этапов конкурса, участие в которых приняли 245 организаций и 2631 человек из таких городов, как Калуга, Тверь, Воронеж, Кострома, Раменское, Мытищи, пос. Вольгинский (Владимирская обл.), Тула, Брянск, Москва.
14 декабря 2024 г. состоялся финал конкурса, в котором приняли участие конкурсанты из восьми регионов России, включая г. Москва и Московскую область. Общее количество участников в финале составило 550 чел. из 45 организаций.
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Основная задача проекта заключается в развитии интереса к изучению культуры народов Российской Федерации через творчество и культурно-образовательные программы детей и молодежи.
В течение всего 2024 года проходил «I Всероссийский фестиваль-конкурс «НАСЛЕДИЕ НАЦИИ». Всего провели 16 этапов конкурса, участие в которых приняли 245 организаций и 2631 человек из таких городов, как Калуга, Тверь, Воронеж, Кострома, Раменское, Мытищи, пос. Вольгинский (Владимирская обл.), Тула, Брянск, Москва.
14 декабря 2024 г. состоялся финал конкурса, в котором приняли участие конкурсанты из восьми регионов России, включая г. Москва и Московскую область. Общее количество участников в финале составило 550 чел. из 45 организаций.
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Элина Позднякова