Трогательная речь брата и сын с портретом: как проходило прощание с актёром Игорем Янковским

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)
27 января на 74-м году жизни скончался Игорь Янковский — представитель известной актерской династии Янковских. Он был племянником Олега Янковского и двоюродным братом Филиппа Янковского. О жизни актёра и о том, как прошли его похороны, расскажет «Радио 1».
Прощание с Игорем Янковским
30 января в Москве состоялась церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги, а также поклонники его творчества. Среди известных гостей были актер Филипп Янковский, режиссер Юрий Грымов, актер Александр Иншаков, бизнесмен Михаил Куснирович и многие другие. Сын актера нес портрет отца перед гробом.
Гражданская панихида прошла в Белом зале Дома кино в 12:00. После церемонии артиста похоронили на Троекуровском кладбище.
Младший брат Игоря Янковского Владимир поделился воспоминаниями о детстве. Он рассказал, что его брат рано покинул дом, уехав в Москву поступать в Театральное училище имени Щукина.
«Когда он возвращался, он был для меня как принц из сказки — красивый, вдохновленный, всегда привозил подарки. В моей памяти всю жизнь он оставался таким человеком, который меня оберегал, охранял, помогал в жизни. И до последнего дня было так», — отметил он.
На церемонии прощания с Игорем Янковским его сын Денис поделился теплыми воспоминаниями об отце. Он отметил, что семья всегда была для него на первом месте. Также Денис добавил, что в моменты, когда не было возможностей, его отец всегда находил способы, чтобы дать семье самое лучшее.
«Многие из вас его знают как коллегу, начальника, друга, я его знаю как отца. Одно из самых главных воспоминаний моего детства — это то, что он показывал нам с мамой мир, даже в трудные для нашей страны времена, в начале 90-х. И только с возрастом я понял, каких титанических усилий ему это стоило. Я очень рад, что он привил мне любовь к познанию мира, которая живет до сих пор», — подчеркнул он.
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Игорь Янковский. Биография
Игорь Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде (ныне Худжанд, Таджикистан). Его отец, Ростислав Янковский, был выдающимся актером театра и кино, носил звание Народного артиста СССР и долгие годы служил в Минском театре имени Горького. Мать, Нина Давидовна Чеишвили, работала учительницей географии.
В 1974 году Янковский окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и поступил в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной, где служил почти два десятилетия. Там он проработал почти два десятилетия, сыграв десятки ролей.
Также Янковский снимался в кино — зрители могли увидеть его в таких фильмах, как «Мегрэ и старая дама» (1974), «Золотая мина» (1977), «Приключения принца Флоризеля» (1979) и других.
Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)
В 1990-е годы он принял решение оставить актерскую карьеру и сосредоточился на медиабизнесе. Янковский стал соучредителем коммуникационной группы «Максима» и агентства «Рекламный картель», а также активно развивал рекламную индустрию в России.
В 1996 году он возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а позже был избран президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.
Со своей женой Эвелин Мотл актёр познакомился ещё в молодости. Уже через год после знакомства они поженились. В браке родилось двое детей: дочь Анна-Мария и сын Денис.
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