В Лондоне полиция задержала водителя, наехавшего на толпу пешеходов

27 июня 2026, 23:44

В Лондоне полиция задержала водителя, наехавшего на пять пешеходов

Фото: iStock/Ceri Breeze

В Лондоне задержали водителя, который наехал на толпу пешеходов в западной части города. Точные мотивы действий подозреваемого пока не установлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотленд-Ярд.





Инцидент произошёл в районе Илинг, где автомобиль сбил несколько человек. В общей сложности пострадали пятеро — двоим оказали помощь на месте, остальных доставили в больницу. Предварительно, их жизни вне опасности.



