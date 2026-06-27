В Лондоне полиция задержала водителя, наехавшего на толпу пешеходов
В Лондоне полиция задержала водителя, наехавшего на пять пешеходов
В Лондоне задержали водителя, который наехал на толпу пешеходов в западной части города. Точные мотивы действий подозреваемого пока не установлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотленд-Ярд.
Инцидент произошёл в районе Илинг, где автомобиль сбил несколько человек. В общей сложности пострадали пятеро — двоим оказали помощь на месте, остальных доставили в больницу. Предварительно, их жизни вне опасности.
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После наезда машина не остановилась, но её вскоре перехватили в соседнем парке Грейндж. Водителем оказался 34-летний британец сомалийского происхождения. Полиция задержала его по подозрению в опасном вождении и покушении на убийство.
Правоохранители связались с контртеррористическим подразделением города, однако пока происшествие не классифицируют как теракт. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее «Радио 1» передавало, что французский гонщик разбился на горной трассе Pikes Peak в США. Извилистая дорога, на которой проходили соревнования, нередко приводит к инцидентам, однако на этот раз водитель чудесным образом остался жив, не получив увечий.