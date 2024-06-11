В Московской области накануне Дня России проверили около 250 городских стел

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье в преддверии Дня России проверили более 250 городских стел и въездных групп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Инспекторы ведомства проверили более 250 въездных стел, а также оценили состояние общественных территорий, которые часто становятся центрами притяжения во время праздничных гуляний», - говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минчистоты МО
День России празднуют в стране, в том числе в Подмосковье, 12 июня. Ранее «Радио 1» сообщало, что несколько десятков парков Московской области проведут для посетителей тематические мероприятия.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
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Лора Луганская