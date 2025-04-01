В Московской области пройдет финал олимпиады «Я – профессионал»

Фото: пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей»
В Московской области стартует финальный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Креативные индустрии». Проект, реализуемый платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ежегодно объединяет лучших студентов страны, давая им шанс проявить себя и получить ценные карьерные возможности, сообщает пресс-служба организации.
Очные состязания пройдут с 7 по 10 апреля. В первый день состоится торжественное открытие, за ним последуют индивидуальные (8 апреля) и командные (9 апреля) испытания, а завершится финал церемонией закрытия 10 апреля.
Финальные испытания станут площадкой не только для соревнований, но и для профессионального общения. Молодые специалисты смогут познакомиться с представителями ведущих ВУЗов и потенциальными работодателями.
Заключительный этап олимпиады стартовал в феврале и завершится в апреле. По итогам соревнований дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты — денежные премии до 300 тысяч рублей.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
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«Олимпиада "Я – профессионал" охватывает широкий спектр направлений, поэтому возможность проявить себя есть буквально у каждого студента. Финал объединяет лучших из лучших — тех, кто продемонстрировал высокий уровень знаний в отборочном этапе. В Московской области шанс открыть новые карьерные возможности представился 342 студентам из 25 вузов», — сказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Финальные испытания станут площадкой не только для соревнований, но и для профессионального общения. Молодые специалисты смогут познакомиться с представителями ведущих ВУЗов и потенциальными работодателями.
Фото: пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей»
«Финалисты олимпиады — это кадры нового поколения, молодые люди, которые уже сейчас готовы развивать выбранные сферы, повышать свой профессионализм и становиться востребованными специалистами. В результате каждый не только получает ценный опыт для будущей карьеры, но и формирует собственную сеть полезных контактов», — подчеркнула руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.
Заключительный этап олимпиады стартовал в феврале и завершится в апреле. По итогам соревнований дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты — денежные премии до 300 тысяч рублей.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
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Дайана Хусинова