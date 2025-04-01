В Московской области пройдет финал олимпиады «Я – профессионал»

В Московской области стартует финальный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Креативные индустрии». Проект, реализуемый платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ежегодно объединяет лучших студентов страны, давая им шанс проявить себя и получить ценные карьерные возможности, сообщает пресс-служба организации.