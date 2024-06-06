В Московской области проводится акция «Каникулы с Росгвардией»

Фото: ресс-служба Росгвардии Московской области
В Подмосковье стартовала ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Акция проходит с воспитанниками детских реабилитационных центов.
Также акция уже прошла в Волоколамске. В рамках мероприятия сотрудники ведомства рассказали ребятам о правилах безопасного поведения в период летнего отдыха и вручили детям сладкие подарки.
Читайте также:
В Серпухове прошла традиционная акция «Сохраним бор чистым»
В Пушкинском округе пройдет экологическая акция «Школа утилизации: электроника»
В российских городах пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти»
«Сотрудники Щелковского ОВО организовали для ребят семейного центра помощи семье и детям «Доверие» веселые викторины и конкурсы, а также рассказали им об истории и современности войск национальной гвардии Российской Федерации. Желающие примерили экипировку сотрудника Росгвардии и ознакомились со спецсредствами, применяемыми нарядами вневедомственной охраны в служебной деятельности. Кроме того, ребята запустили в небо белых голубей и загадали желание», — поделились в ведомстве.
Также акция уже прошла в Волоколамске. В рамках мероприятия сотрудники ведомства рассказали ребятам о правилах безопасного поведения в период летнего отдыха и вручили детям сладкие подарки.
Читайте также:
В Серпухове прошла традиционная акция «Сохраним бор чистым»
В Пушкинском округе пройдет экологическая акция «Школа утилизации: электроника»
В российских городах пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти»
Мира Полтева