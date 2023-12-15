В Подмосковье открылся новый ресторан авторской кухни

Аналитики Авито Работы назвали специальности с частичной занятостью, которые наиболее востребованы на рынке труда. В топ вошли электрики со средней зарплатой в 65 тысяч рублей и менеджеры по работе с клиентами с зарплатой 33 тысячи рублей.