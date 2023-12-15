В Подмосковье открылся новый ресторан авторской кухни

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
На территории Московской области в преддверии Нового года открылся новый ресторан авторской кухни. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ресторан сети «Горошек» открылся в Королёве, особенностью которого является уютная камерная атмосфера.
С 2023 года в ресторане «Горошек» студенты с местным колледжем смогут проходить практику и в дальнейшем работать в ресторане по профессии.
Стоит отметить, что команда поваров ресторана регулярно участвует в организации праздничных мероприятий в городе, проводя мастер-классы по готовке вкусных блюд из простых и доступных ингредиентов.
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С 2023 года в ресторане «Горошек» студенты с местным колледжем смогут проходить практику и в дальнейшем работать в ресторане по профессии.
«Региональным Минсельхозом инициировано первое соглашение о сотрудничестве с лидерами ресторанной отрасли.<…> Также было подписано трёхстороннее соглашение между Правительством региона в составе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерством образования и Федерацией рестораторов и отельеров о включении в программу обучения рецептов, по которым ученики смогут готовить из продуктов локальных производителей», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что команда поваров ресторана регулярно участвует в организации праздничных мероприятий в городе, проводя мастер-классы по готовке вкусных блюд из простых и доступных ингредиентов.
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Мира Полтева