В Московской области стартовало ещё 12 проектов реновации для 7 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минжилполитики
В Подмосковье стартовали ещё 12 проектов реновации – переселения из ветхого и аварийного жилья за счёт инвестора в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Речь идёт о Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королёве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Проект позволит переселить более 7 тысяч человек в современное новое жильё. До конца года будет запущено ещё 27 проектов, по которым расселят 16 тысяч жителей», – отметили в пресс-службе.В министерстве добавили, что в планах – привести в порядок 540 га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря более рациональному использованию на их месте жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой.
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Лора Луганская