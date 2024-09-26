В Подмосковье зафиксировали рекордно количество ИТ-специалистов

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Правительство Московской области оказало финансовую поддержку высокотехнологичной компании ООО «ВымпелКом-Информационные технологии», благодаря чему количество IT-специалистов в регионе увеличилось более чем на 2,4 тысячи человек, что стало рекордом для региональной программы поддержки, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Понимание динамики и своевременная реакция на потребности ИТ-отрасли является для нас приоритетом. Именно поэтому мы стремимся выстроить систему коммуникации с грантополучателями так, чтобы быстро получать от них обратную связь, знать об их успехах и трудностях. Это позволяет быть в курсе текущей ситуации и адаптировать нашу поддержку в соответствии с реальными запросами», — поделился первый заместитель директора ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» Кирилл Сорокин.
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