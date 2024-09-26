В Подмосковье зафиксировали рекордно количество ИТ-специалистов

День Креста Господня, отмечаемый 27 сентября — это важный христианский праздник, посвященный одному из самых значимых символов христианства — Кресту. В этот день верующие вспоминают о страданиях и жертве Иисуса Христа, а также о значении Креста в жизни каждого христианина. Редакция «Радио 1» расскажет об истории праздника, традициях и приметах, связанных с этим днем.