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В Подмосковье зафиксировали рекордно количество ИТ-специалистов

26 сентября 2024, 09:43
istockphoto / gorodenkoff

istockphoto / gorodenkoff

Правительство Московской области оказало финансовую поддержку высокотехнологичной компании ООО «ВымпелКом-Информационные технологии», благодаря чему количество IT-специалистов в регионе увеличилось более чем на 2,4 тысячи человек, что стало рекордом для региональной программы поддержки, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Понимание динамики и своевременная реакция на потребности ИТ-отрасли является для нас приоритетом. Именно поэтому мы стремимся выстроить систему коммуникации с грантополучателями так, чтобы быстро получать от них обратную связь, знать об их успехах и трудностях. Это позволяет быть в курсе текущей ситуации и адаптировать нашу поддержку в соответствии с реальными запросами», — поделился первый заместитель директора ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» Кирилл Сорокин.
Компания ООО «ВымпелКом-Информационные технологии» специализируется на разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем, тестировании и обеспечении безопасности приложений, технологическом консалтинге, обслуживании и поддержке.



В 2024 году приём заявок на получение ИТ-грантов от правительства Московской области продлится до 20 ноября. В следующем году региональная программа продолжит свою работу, и 1 февраля начнётся новый этап отбора.

Подробные условия получения грантов и порядок отбора заявок можно найти на региональном портале государственных услуг.

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для банков
26 сентября 2024, 10:19

Фото: iStock/dusanpetkovic

На подмосковном госпортале сделали более удобной для пользователей услугу по предоставлению поручительств Московского областного гарантийного фонда, сообщает пресс-служба Мингоуправления региона.
«Услуга для банков-партнёров Гарантийного фонда появилась на областном портале около шести месяцев назад. За это время ею воспользовались свыше 500 раз. Теперь услугу оптимизировали: её дополнили двумя новыми подуслугами, кроме того, там внедрены «умные сервисы» предпроверки и автозаполнения, — рассказала министр государственного правления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что внедрённые обновления позволят быстрее оформить заявление, а также сократят количество отказов по услуге.

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Этим летом в парках городского округа Химки провели свыше 850 мероприятий
26 сентября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

За летние месяцы в парках городского округа Химки прошло 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий. Участниками этих событий стали около 80 тысяч жителей и гостей города, которые принимали участие в эстафетах, мастер-классах, выставках и концертах, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
«Летний сезон в парках завершен, но мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Наиболее популярными мероприятиями были День России и фестиваль «Ярко в парках», которые привлекли множество посетителей.

Самым посещаемым местом на протяжении всего периода был парк Толстого, где летом побывало около 700 тысяч человек. В парке созданы все условия для активного отдыха: игровые площадки, детские зоны, беговые и велосипедные дорожки.

Кроме того, большой популярностью пользуется уникальное колесо обозрения — один из крупнейших аттракционов региона.

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Юристы усмотрели в запрете чайлдфри риски для блогеров и презервативов
РБК: юристы указали на проблемы для блогеров и презервативов от запрета чайлдфри
26 сентября 2024, 10:10

Фото: iStock/Dragon Claws

Российские юристы в беседе с РБК выразили опасения в связи с возможным принятием официального запрета движения чайлдфри.
Они убеждены, что в таком случае появятся риски для блогеров и презервативов.

Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко заявил, что противоправной станет и пропаганда идеологии бездетности на личных страницах в соцсетях. Так, если женщина старше 25 лет опубликует пост, в котором в позитивном контексте упомянет отсутствие у неё детей, и, особенно, отсутствие намерения их заводить, это можно классифицировать как пропаганду.

А партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай отметила, что в рамках запрета пропаганды реклама и продажа презервативов могут также наводить на мысли о нежелании рожать детей.

В среду, 25 сентября, в Госдуму внесли законопроект о введении ответственности за пропаганду идеологии чайлдфри в публичном пространстве.

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#блогер
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В Балашихе готовят к открытию детскую площадку «Атом»
26 сентября 2024, 10:01

Фото: Ирина Мальцева

Комплексный ремонт дворовой территории проводится у домов №№8 и 12 по Пролетарской улице в Балашихе, работы включают обновление асфальтового покрытия, лавочек и урн, а также установку большой детской площадки в стилистике «Атом», передаёт корреспондент Ирина Мальцева.
«Новый детский городок с каруселями, горками и гимнастическими комплексами уже почти смонтирован. Установка ведётся в рамках реализации губернаторской программы по модернизации детских площадок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благоустройство двора стартовало 10 сентября, в работах задействованы семь человек и три единицы техники. Помимо монтажа детской площадки рабочие делают основание под тротуары, устанавливают бордюрный камень и скоро приступят к асфальтированию. Завершить работы по благоустройству планируют до конца месяца.

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#благоустройство
#двор
#детская площадка
#балашиха
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Экс-адвокат Пашаев предлагал заключённым на СВО отсидеться в тылу за деньги
26 сентября 2024, 09:55

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Арестованный бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал заключённым, отправившимся в зону СВО, за деньги отсидеться в тылу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что экс-адвокат зарабатывал на заключённых во время службы в 95-м полку. Достоверно известно, что его услугами воспользовались пять человек, которые теперь намерены подать на него в суд. По предварительным данным, с этих людей Пашаев получил несколько десятков миллионов рублей.

Супруга одного из заключённых, который в марте этого года решил отправиться в зону спецоперации вместо отбывания срока в тюрьме, рассказала, что Пашаев предложил устроить мужчину в полк в тылу за 1,2 миллиона рублей. В последний момент они отказались от услуг адвоката.

Напомним, что Пашаева задержали в Москве 17 сентября. По данным следствия, в феврале этого года он убедил Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, что сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. За это он потребовал крупное денежное вознаграждение.

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#сизо
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Что делать, если взломали почту на Yandex.ru — инструкция в картинках
26 сентября 2024, 09:30

Фото: iStock/tsingha25

Взлом электронной почты значительно повышает риски финансовых потерь от действий преступников, так как на почтовый ящик приходят подтверждения регистрации на различных сайтах и сервисах. Инструкцию о порядке действий при взломе почты на yandex.ru подготовили специалисты управления по кибербезопасности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.
«При подозрении на взлом электронного почтового ящика необходимо, во-первых, завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах, во-вторых, сменить пароль и, в-третьих, установить двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что завершить все сеансы на неизвестных устройствах пользователь может только в web-версии почты или через мобильное приложение «Яндекс». В приложении «Яндекс.Почта» такой опции нет.

1. Завершение всех сеансов на неизвестных устройствах

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

2. Смена пароля


Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

3. Установка двухфакторной аутентификации

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Больше информации о противодействии кибермошенникам размещено по ссылке.

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#кибербезопасность
#почта
#советы
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Октябрь в столице будет дождливым и теплым
Синоптик Позднякова: температура в октябре будет превышать климатическую норму
26 сентября 2024, 01:00

Фото: iStock/baza178

В октябре температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму, однако ожидаются осадки в виде снега с дождем. Такой прогноз предоставила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В первой пятидневке октября прогнозируются осадки в виде дождя. В ночные часы температура будет опускаться до 5-10, а днем – подниматься до 12-17 градусов. В середине месяца ночная температура составит уже 2-7 градусов, а дневная – 11-16», – рассказала Позднякова в беседе с «Москвой 24».

Она также добавила, что в октябре в столичном регионе будут смешанные осадки, то есть снег с дождем.

Тем временем, по данным «Сiбдепо», в горах на юге Кузбасса настолько похолодало, что начался снегопад. Первый снег также выпал в Новосибирске. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Кузбасс придёт похолодание.

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Воздвижение Креста Господня 27 сентября: как получить благословение и наладить жизнь
26 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/ artplus

День Креста Господня, отмечаемый 27 сентября — это важный христианский праздник, посвященный одному из самых значимых символов христианства — Кресту. В этот день верующие вспоминают о страданиях и жертве Иисуса Христа, а также о значении Креста в жизни каждого христианина. Редакция «Радио 1» расскажет об истории праздника, традициях и приметах, связанных с этим днем.

День Креста Господня: история праздника


День Креста Господня имеет глубокие корни, уходящие в раннее христианство. Праздник был установлен в IV веке, когда императрица Елена, мать Константина Великого, обнаружила Святой Крест в Иерусалиме. С тех пор христиане начали отмечать этот день, как день поклонения Кресту, который стал символом спасения и надежды.

С течением времени праздник приобрел новые традиции и обряды, связанные с почитанием Креста, как знака Божьей любви и милосердия.

Фото: istockphoto/ Igor Zubkov

Традиции праздника


В День Креста Господня существует множество традиций, которые варьируются в зависимости от региона и культурных особенностей. Вот некоторые из них:

1. Церковные службы: в этот день верующие собираются в храмах для участия в литургиях и молебнах. Особое внимание уделяется чтению священных текстов о распятии и воскресении Христовом.
2. Поклонение Кресту: одной из главных традиций является поклонение Святому Кресту. Верующие могут приносить цветы и свечи, чтобы выразить свою любовь и уважение.
3. Пост: многие христиане соблюдают пост в этот день, отказываясь от мясных и молочных продуктов. Это время для духовного очищения и размышлений о смысле жертвы Христа.
4. Семейные собрания: в некоторых семьях принято собираться вместе за столом, обсуждая значение праздника и делясь воспоминаниями о предках.

Что можно делать 27 сентября 2024 года


  • Посещение церкви: рекомендуется участвовать в праздничной службе, чтобы получить благословение и укрепить свою веру.
  • Молитва: важно уделить время молитве, прося о здоровье и благополучии своих близких.
  • Помощь нуждающимся: этот день подходит для благотворительности — можно помочь тем, кто нуждается в поддержке.
  • Соблюдение поста: пост в этот день является хорошей практикой для духовного очищения.
Фото: istockphoto/artplus

Что нельзя делать 27 сентября 2024 года


  • Работа: важно избегать тяжелой физической работы и заниматься только необходимыми делами.
  • Употребление алкоголя: праздник не подходит для празднования с алкоголем; лучше провести его в спокойной обстановке.
  • Конфликты и ссоры: следует избегать споров и негативных эмоций, сосредоточившись на мире и гармонии.
  • Негативные мысли: необходимо стараться избавиться от негативных мыслей и настроиться на позитивный лад.

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Актера Романа Мадянова похоронят в селе Малахово
SHOT: актера Романа Мадянова похоронят в селе Малахово в Подмосковье
25 сентября 2024, 22:35

Фото: iStock/SeventyFour

Советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Московской области. Об этом со ссылкой на родственников сообщает телеграм-канал SHOT. Церемония прощания, уточняется, пройдет в городе Бронницы в пятницу, 27 сентября.
По данным издания, общественники движения «Ветераны России» уже обратились в Минкульт с просьбой присвоить Мадянову звание народного артиста РФ посмертно, отметив его вклад в развитие отечественного театра и кино.

Российский актер Роман Мадянов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни. О биографии артиста, его самых известных ролях и личной жизни — в материале «Радио 1».

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