В Московской области устранили порядка 17 тысяч дорожных ям

Фото: пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Московской области
Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 17 тысяч ям за неделю. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках летнего содержания Московской области.
Стоит отметить, что все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.
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«Чуть больше 10 тысяч дефектов покрытия отремонтировали на региональных дорогах, из них больше 2 тысяч пришлось на Красногорск, Одинцово, Истру и Солнечногорск. А на муниципальной сети ликвидировали более 7,5 тысяч ям, наибольший объём работ провели в Химках, Пушкинском, Одинцовском , Ленинском и Балашихе», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.
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Мира Полтева