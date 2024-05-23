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В Московской области устранили порядка 17 тысяч дорожных ям

23 мая 2024, 18:00
Фото: пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Московской области

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Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 17 тысяч ям за неделю. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках летнего содержания Московской области.

«Чуть больше 10 тысяч дефектов покрытия отремонтировали на региональных дорогах, из них больше 2 тысяч пришлось на Красногорск, Одинцово, Истру и Солнечногорск. А на муниципальной сети ликвидировали более 7,5 тысяч ям, наибольший объём работ провели в Химках, Пушкинском, Одинцовском , Ленинском и Балашихе», — подчеркнули в министерстве.



Стоит отметить, что все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.

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#одинцово
#красногорск
#солнечногорск
Психолог Дугенцова заявила об опасности чтения плохих новостей
23 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Andrii Iemelyanenko

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что чтение плохих новостей может быть опасно для здоровья, поскольку вызывает тревогу и стресс, которые способны снизить иммунитет, спровоцировать депрессию и развить опасные заболевания.
«Если человек окружает себя «негативом», таким как новости о новой болезни, войнах, возможных эпидемиях, страшных катастрофах и так далее, то и его состояние будет ухудшаться, так как негатив, который его окружает, сказывается на его нервной системе и психике. А это приводит к сниженному иммунитету, депрессивным эпизодам и даже болезням», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

А психолог Ольга Романив перечислила признаки ведомых и внушаемых людей, к которым отнесла гиперчувствительность к критике, уклонение от последствий и ответственности, склонность к подчинению манипуляциям, неспособность принимать решения самостоятельно. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что такие люди могут быть весьма незаметны, готовы следовать за лидером, а также, как правило, плохо или совсем не выдерживают конфронтации и конфликтов.

Ранее практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что зависимость от азартных игр у человека начинается уже с первой ставки.

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#психолог
#человек
#новости
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Глава Пушкино Красноцветов встретился с представителями бизнеса
23 мая 2024, 17:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Глава округа Максим Красноцветов провел встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Пушкино.
Мероприятие прошло в преддверии Дня Российского предпринимательства.

«На нашей территории трудятся много талантливых людей, которые с нуля создали успешные проекты. Всего в Пушкинском зарегистрировано порядка 18 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня отметили тех, кто неравнодушен к судьбе нашего округа, кто всегда готов помочь в решении социальных вопросов, ведёт свой бизнес честно и вносит достойный вклад в развитие экономики территории», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Также глава округа пожелал бизнесменам успехов и стабильного развития.

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#бизнес
#проекты
#развитие
#максим красноцветов
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От борщевика в этом году освободят около 500 га подмосковных лесов
23 мая 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В этом году запланированы работы по борьбе с борщевиком Сосновского на площади около 500 га. Для их проведения уже заключили четыре государственных контракта, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Такие работы на землях лесного фонда проводят ежегодно в целях безопасности жителей и производственной необходимости. Самые большие объёмы запланированы в Подольском (более 145,5 га), Истринском (75 га), Ступинском (60 га) и Наро-Фоминском (46 га) лесничествах», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
В ведомстве отметили, что в защитных лесах Подмосковья запрещено применять химические средства, поэтому для борьбы с борщевиком на землях лесного фонда используется механический метод – окашивание.

Сообщить о фактах произрастания ядовитого сорняка жители Подмосковья могут на портале «Добродел». Если после обследования территории указанные в обращении факты подтвердятся, лесные участки, на которых растёт борщевик, включат в реестр выполнения мероприятий.

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В Подмосковья отремонтируют 34 искусственных сооружения на дорогах
23 мая 2024, 16:11

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На федеральных трассах Подмосковья отремонтируют 34 искусственных сооружения. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На мостах, путепроводах и водопропускных трубах проведут ремонт и планово-предупредительные работы.

«В настоящее время дорожники приступили к работам на трассе М-5 «Урал» на мостах через реки Чёрную и Воблю 128-й и 133-й км в Луховицах. Здесь специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, восстановят деформационные швы, отремонтируют пролётные строения, обновят барьерное и перильное ограждения», — поделились в пресс-службе.

Полный список ремонтируемых искусственных сооружений можно найти на интерактивной карте Подмосковья. ​Все работы будут завершены в четвертом квартале текущего года.

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Россиянам рассказали, как спастись от медведя
Спасатель Леонов рекомендовал поднять руки вверх при встрече с медведем
23 мая 2024, 15:58

Фото: iStock/DrDjJanek

Депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов заявил, что при встрече с медведем универсальной рекомендацией является поднятие рук вверх.
«Медведи подслеповатые и они воспринимают противника по его росту. И если они видят, что противник больше, то уходят. Но, насколько я знаю, у медведей плохое зрение, но хороший нюх и если стоять с подветренной стороны от медведя, то лучше стоять на месте, замереть и медведь просто не заметит», — добавил в беседе с RT Леонов.

Кроме того, критически важно сразу обратить внимание на то, нет ли рядом медвежат, считает эксперт.

До этого специалист по экзотическим животным, ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина подчеркнула, что болезни домашних черепах – вина их хозяев.

«Черепахи – это животные, которых забрали из естественной среды обитания, и дома для них нужно создать подобие природы, комфортный климат. К сожалению, часто это не соблюдается. Именно нарушение условий содержания приводит к широкому спектру болезней», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Кузина.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли в Дмитровском городском округе семидневного лосёнка.

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#болезни
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В Электроуглях начали строить переход, который соединит Новый и Старый город
23 мая 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Электроуглях приступили к строительству нового подземного пешеходного перехода на железнодорожной станции Купавна. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Переход соединит Новый и Старый город, обеспечит выход пассажиров на платформу №2. В будущем новый тоннель заменит два одноуровневых пешеходных перехода, оборудованных светозвуковой сигнализаций, и повысит уровень безопасности граждан, пересекающих пути», – отметили в ведомстве.
Как пояснили в пресс-службе, уже подготовлен котлован для прокладки тоннельной части будущего перехода.

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#минтранс мо
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Москвичам пообещали почти 30-градусную жару в воскресенье
Синоптик Шувалов спрогнозировал почти 30-градусную в Москве
23 мая 2024, 15:45

Фото: iStock/Anaiz777

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в предстоящее воскресенье, 26 мая, температура в Москве может достичь 28°C.
По его словам, воскресенье станет самым тёплым днём этой весны.

«У нас сейчас идёт целая череда антициклонов, первый из них пришёл где-то 16-17 мая, выправил погоду на летнюю, потом у нас был один день с дождём и опять новый антициклон. Этот антициклон продержится до воскресенья. Причём если сегодня-завтра и в субботу у нас 20-25°С, то в воскресенье температура может повыситься до 26-28°С», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин допустил, что первые дни июня могут быть достаточно прохладными.

«Не исключено, что 1 и 2 июня температура воздуха по области также не поднимется выше 15-22°С. Но такая погода будет сохраняться совсем недолго, буквально с 3 июня столбики термометров снова начнут стремиться к показателям выше 20°С тепла», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что в Москве до конца недели ожидается хорошая погода.

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#температура
#москва
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В Монино начались ремонтные работы на центральной дороге
23 мая 2024, 15:43

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники приступили к ремонту центральной дороги в посёлке Монино. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Участок ремонта протяжённостью 3 км пролегает от железнодорожной станции Монино до Горьковского шоссе. По результатам голосования жителей на портале Добродел в округе также отремонтируют улицу Первомайская в городе Щёлково. Участок длиной более 2,8 км обеспечивает местным жителям подъезд к станции Воронок, детским садам, школам и колледжу. Работы также проведут в рамках нацпроекта», – отметили в пресс-службе.

Стоит подчеркнуть, что работы проводятся в ночное время для комфорта водителей, так как дорогой ежедневно пользуется порядка 17 тысяч автомобилистов.

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Активы «Макфа» перешли в собственность государства
23 мая 2024, 15:35

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Адвокат Вячеслав Плахотнюк сообщил, что переход активов АО «Макфа» и связанных с ней компаний в собственность РФ завершен. Об этом информирует «Интерфакс».
По его словам, ответчикам отказали в отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры. Плахотнюк отметил, что в собственность страны перешли все организации, которые были в иске, включая АО «Макфа», АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат».

Примечательно, что сегодня, 23 мая, в суд была передана вся документация по данному вопросу.

Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.

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