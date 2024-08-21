В Московской области в несколько раз повысили штрафы за незаконные врезки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Подмосковье увеличили штрафы за самовольное подключение к централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Вступили в силу соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Это вынужденная мера, которая должна существенно сократить риски загрязнения водных объектов и земель, спровоцированные незаконным увеличением нагрузки на инженерные сети.
Ранее административная ответственность была предусмотрена только за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Штраф для граждан составлял от 1 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 2 до 3 тыс., для юрлиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Размеры штрафов не пересматривались с 2007 года.
Теперь закон предусматривает штрафы за самовольное подключение и пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Для граждан их размер составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс., для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
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«Только за последнее время незаконные подключения зафиксировали в Жуковском. Там коммунальщики пожаловались на врезку в систему ливневой канализации. В Одинцовском округе была выявлена аналогичная врезка в систему бытовой канализации. В Серпухове при аналогичных обстоятельствах ликвидировали риск загрязнения реки Кюльки. Увеличение штрафов должно заставить задуматься желающих сэкономить на пользовании системами водоснабжения и водоотведения», – пояснил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Ранее административная ответственность была предусмотрена только за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Штраф для граждан составлял от 1 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 2 до 3 тыс., для юрлиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Размеры штрафов не пересматривались с 2007 года.
Теперь закон предусматривает штрафы за самовольное подключение и пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Для граждан их размер составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс., для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
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Лора Луганская