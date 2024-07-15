В Московской области за неделю переселили из аварийного жилья более 30 человек

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32 человека были переселены из аварийного жилья в двух округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
«На прошедшей неделе были переселены 32 человека из 14 аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе и Электрогорске, общая площадь расселённого жилья составила около 565 квадратных метров», — уточняется в сообщении.Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, а также сертификаты на приобретение недвижимости.
Жилищные сертификаты предоставляются собственникам недвижимости в домах, признанных аварийными. Такой сертификат можно использовать при покупке жилья в любом районе Московской области.
Расселение аварийного жилья в Московской области проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
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Лев Каштанов