Переселенцы из аварийных домов в Жуковском получили жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Сертификаты на покупку квартир получили шесть владельцев аварийного жилья в микрорайоне Ильинка в Жуковском, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В министерстве напомнили, что получить сертификат на покупку новой жилплощади может собственник жилья, признанного аварийным после 2017 года и включённого в подмосковную программу переселения. Стоимость одного квадратного метра ветхого жилья по сертификату составляет 130 тысяч рублей. При этом минимальный метраж – 33 кв. м, поэтому люди, которые жили в квартире меньшей площади, смогут выбрать более просторное жильё.«Сертификаты жителям вручил глава городского округа Борис Аубакиров», — отмечается в сообщении.
Квартиру при помощи жилищного сертификата можно приобрести в любом районе Московской области как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.
Расселение аварийного жилого фонда в Подмосковье проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
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Лев Каштанов