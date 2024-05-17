В Московской области за сутки потушили три лесных пожара

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
В Подмосковье 16 мая было выявлено и ликвидировано три лесных пожара в Балашихе, Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
16 мая на территории Московской области произошли 3 пожара на общей площади 4.26 га, все — в Озерном участковом лесничестве городского округа Балашиха.
На выходных на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, а в Орехово-Зуевском и Луховицком лесничестве — II класс.
Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
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«При тушении возгорания были задействованы 26 единиц техники и 51 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
На выходных на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, а в Орехово-Зуевском и Луховицком лесничестве — II класс.
Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
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Мира Полтева