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В Московской области за сутки выявили два лесных пожара

30 мая 2024, 10:07
Фото: пресс-служба комитета Лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета Лесного хозяйства Московской области

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В Подмосковье за прошедшие сутки спасатели ликвидировали два лесных пожара. Об этом сообщила пресс-служба комитета Лесного хозяйства Московской области.
В среду сотрудники ведомства обнаружили пожары на площади 0,2 га в Павловском посаде и 0,05 га в городском округе Лосино-Петровский.

«При тушении возгораний были задействованы 9 единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления. Сегодня в регионе сохраняется IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.31 мая и 1 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности», — поделились в пресс-службе.



в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

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#пожары
#человек
#сотрудники
#комлесхоз мо
В Люберцах приступили к монолитным работам строительства школы
30 мая 2024, 10:33

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На строительной площадке школы в Люберцах ведутся монолитные работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новая школа на 1650 мест строится в жилом комплексе «Люберцы».

«Общая готовность здания школы составила 18%. В настоящий момент монолитные работы выполнены на 44%. Ведется перекрытие первого этажа, устанавливаются вертикальные конструкции второго этажа, а также осуществляется кладка подземной части. На строительной площадке объекта ежедневно работает 75 человек, а также задействована необходимая техника: мини-погрузчик и погрузчик, экскаватор, самосвал и поливомоечная машина», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо обычных классов для школьников оборудуют специализированные классы с лаборантскими, библиотечный центр и четыре спортивных зала.

Стоит отметить что полностью работы будут завершены к четвертому кварталу 2025 года.

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#люберцы
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Специалисты Роскачества выявили в двух марках мороженого кишечную палочку
30 мая 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Magone

Специалисты Роскачества провели исследование 38-ми марок мороженого. В лакомстве двух известных брендов было выявлено наличие кишечной палочки.
В целом более 60% исследованной продукции соответствует всем требованиям по составу и качеству, однако в некоторых образцах обнаружены нарушения, передаёт «РБК». В мороженом отдельных марок была выявлена замена животного жира на растительный, а ещё в нескольких нашли дрожжи и плесень.

Кишечная палочка была обнаружена в пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино». Специалисты Роскачества пояснили, что эти бактерии могут появиться в продуктах, не подвергавшихся необходимой термической обработке.

В отдельных случаях выявлено несоответствие продукта маркировке, в частности, по весу. В результате проверок предостережения получили компании «НБН-Пломбир» («Выбор семьи»), «Вологодское мороженое» («Вкусландия»), АО БРПИ (Brandice) и «Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).

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#выбор
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Суд наложил арест на активы бывшего заместителя главы МВД Дагестана Исмаилова
30 мая 2024, 09:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Басманный районный суд города Москвы наложил арест на восемь земельных участков и другое имущество, принадлежащее бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову.
Он обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий, напоминает «Коммерсант». Как считают следователи, Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров получали взятки за прекращение уголовных дел, а также были причастны к вымогательству. Всего в их отношении возбуждено три уголовных дела. Ещё одним фигурантом стал следователь СУ СК России по Дагестану Абдул Абакаров.

Следователи установили, что Исмаилов зарегистрировал фактически принадлежащие ему квартиры, дачи, автомобили на подставных лиц. Бывшие офицеры были задержаны в Дагестане в начале ноября 2023 года. Затем их препроводили в Москву, где им были предъявлены соответствующие обвинения. Басманный районный суд решил, что для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий необходимо наложить арест на движимое и недвижимое имущество, фактически принадлежащее фигурантам дела, но зарегистрированное на третьих лиц.

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#суд
#арест
#автомобили
#квартиры
#имущество
#следователи
#ск
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Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со старыми номерами
Кузьменко: в новой схеме мошенничества используются старые сим-карты
30 мая 2024, 09:16

Фото: istock / Anton Gaev

Мошенники разработали новую схему, в которой используются старые сим-карты, поступившие в повторную продажу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.
Он рассказал, что мошенники покупают старые сим-карты и с помощью привязанного к ним номера восстанавливают доступ к банковским приложениям, «Госуслугам», а также другим сервисам.

Эксперт отметил, что пользователи часто не отвязывают аккаунты от старых номеров. Это создает дополнительные проблемы, ведь полученные персональные данные можно использовать в преступных целях, отметил он. Руководитель ЦЦЭ посоветовал включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком. Они рассматривают три возможных пути: лицензионные продажи в салонах связи, отделениях «Почты России» и МФЦ, сдача биометрических данных при покупке, покупка с помощью приложения «Госключ». Сейчас операторы связи в рамках борьбы с серым рынком по требованию Роскомнадзора блокируют около 300 сим-карт каждую неделю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 09:12

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге.
Анастасия Заворотнюк более двух лет боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» была диагностирована глиобластома. Это одна из самых агрессивных опухолей головного мозга. О своей страшной болезни актриса узнала спустя несколько месяцев после появления на свет третьего ребенка.

О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.

Больше всего актриса запомнилась зрителям по главной роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». За свою карьеру Заворотнюк также успела сыграть в таких популярных фильмах как: «Служебный роман. Наше время», «Гоголь. Ближайший», «Мамы», «Шекспиру и не снилось» и многих других.

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#смерть
#актриса
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Некоторых российских пенсионеров ждет повышение выплат в июне
Юрист Виноградов: в июне пенсии повысят двум категориям граждан
30 мая 2024, 06:41

Фото: istock / Denis Vostrikov

В июне пенсионные выплаты повысят двум категориям россиян: тем, кто достиг возраста 80 лет в мае, а также работающим пенсионерам, которые ушли с работы в апреле. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм».
Виноградов отметил, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, фиксированная надбавка к пенсии будет удвоена в два раза. В 2024 году эта доплата составит 8134 рубля 88 копеек, что повысит общую сумму надбавки до 16 269 рублей. Подавать дополнительные заявления не нужно, поскольку перерасчет производится автоматически.

Еще одна категория россиян — уволившиеся в позднее время. Так как работающим пенсионерам не полагается индексация, перерасчет их пенсии происходит после выхода на заслуженный отдых.

«Увеличение пенсии происходит уже через второй месяц после увольнения», — подчеркнул Виноградов.
Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пенсии
#права
#отдых
#выплаты
#индексация
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«Я просто в шоке»: Пропускавший воронежских школьниц на ЕГЭ учитель пожаловался на травлю
В Воронеже учитель заявил о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ
30 мая 2024, 00:40

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе №62 дал свои разъяснения по скандалу, в ходе которого администрацию учебного учреждения обвинили в том, что от школьниц требовали снимать одежду вплоть до нижнего белья, чтобы пройти через металлоискатель.
Официальный Telegram-канал управления образования и молодёжной политики Воронежа опубликовал комментарий организатора Дмитрия Скляра, стоявшего на рамке металлодетектора. Он заявил, что выполняет эту работу уже третий год, а в этой школе – второй.

Он пояснил, что его функция проста: стоять и «слушать рамки», а в случае сигнала – попросить экзаменуемых вернуться и выложить предметы, которые могут его давать. Как утверждает Скляр, практически всегда выпускники спокойно доставали лишние вещи и проходили, либо без срабатывания рамки, либо направлялись на проверку ручным металлодетектором.

«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован – в прошлом году такого не было», — отметил сотрудник.
Скляр также посетовал в беседе с журналистами, что поднявшаяся неизвестно откуда шумиха очень его расстроила. Он добавил, что сейчас весь негатив льется на него.

«То, что говорят, пишут — много что неправда. Много неприятного», — пожаловался педагог.
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30 мая – что было в этот день, какой сегодня праздник
30 мая 2024, 00:01

Фото: iStock/Gam198

Православная церковь отмечает 30 мая День Евдокии Свистуньи, а во Франции чтят память спасительницы Франции Жанны д’Арк. Какие еще торжества приходятся на этот день расскажет редакция «Радио 1».

Международный день феминизма


Во многих странах мира 30 мая отмечается день, в который принято вспоминать о равноправии мужчин и женщин. Торжество отмечается не только в Европе, но и в России и странах СНГ. Сторонники идеологии призывают к борьбе с социальной несправедливостью в обществе и равенству между мужчинами и женщинами.


Всемирный день борьбы против астмы и аллергии


Учредила торжество Всемирная организация здравоохранения. Его цель — информирование людей о причинах заболевания, клинических проявлениях, способах терапии и осложнениях. По данным медицинской организации, от аллергии страдает около 30% населения Земли. 30 мая – во многих поликлиниках проводятся конференции, на которых обсуждаются меры диагностики и профилактики заболевания.


Евдокия Свистунья


Православная церковь чтит память Евфросинии Московской. В 2024 году торжество выпадает на четверг. В народе этот праздник называется День Евдокии. Княгиня прославилась как строительница храмов. Именно она в 1378 году основала храм Рождества Пресвятой Богородицы в московском Кремле.

День окрошки



Фото: iStock/Gam198

Праздник посвящен традиционному летнему блюду – окрошке. Впервые рецепты окрошки появились еще в конце XVIII века. Название блюда происходит от глагола «крошить», то есть мелко нарезать.

День поливания цветов


30 мая принято вспоминать о растениях, которые украшают сады, дома и нуждаются в постоянном уходе. В этот день принято уделять особое внимание цветам, вспомнить правила ухода за ними.


День памяти Жанны д’Арк


Покровительница военных Франции Жанна д’Арк была причислена к лику святых в 1920-м году. Однако поклоняться ее лику стали гораздо раньше. Жанна родилась в 1412 году. В возрасте 12 лет она услышала голоса Архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили ее к особенной миссии спасительницы Франции.

Когда страна находилась в сложном положении, будучи оккупированной англичанами, Жанна прорвалась с войсками в осажденный Орлеан и вынудила врага снять осаду города, за что в народе ее стали называть Орлеанской девой.


День мятного джулепа


Мятным джулепом называют коктейль на основе бурбона. Родиной напитка считается США. Именно там по сей день мятный джулеп остается одним из популярных алкогольных коктейлей.

Именины: Афанасий, Евдокия, Степан, Адриан


Родились в этот день:


Арина Шарапова (1961) Российская телеведущая и журналистка

Александр Демьяненко (1937) Советский и российский актер. Народный артист РСФСР (1991)

Алексей Леонов (1934) Советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос

Сергей Власьев (1880) Русский военный, один из первых офицеров-подводников

Карл Фаберже (1846) Российский ювелир, основатель династии мастеров ювелирного искусства

Михаил Бакунин (1814) Русский революционер, анархист и мыслитель, один из идеологов народничества

Умерли в этот день:


Борис Шахлин (2008) Советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион

Борис Пастернак (1960) Русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат

Георгий Плеханов (1918) Русский публицист и политический деятель

Жанн д'Арк (1431) Национальная героиня Франции, по обвинению в колдовстве была сожжена на костре

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Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ
Путин поручил правительству к августу утвердить графики газификации СНТ
29 мая 2024, 23:52

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил руководству регионов к августу организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Графики подключения участков также должны быть утверждены к 1 августа текущего года.

Также отмечается, что в качестве основания для принятия решений внеочередных собраний членов СНТ было предложено взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством РФ».

В конце февраля 2024 года в Послании Федеральному Собранию российским лидером была поставлена задача расширить критерии догазификации, добавив в нее жилые дома в садоводствах, которые расположены в газифицированных населенных пунктах.

До этого сообщалось, что в городском округе Коломна около трех тысяч домовладений стали участниками программы «Социальная газификация». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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