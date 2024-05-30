В Московской области за сутки выявили два лесных пожара

Фото: пресс-служба комитета Лесного хозяйства Московской области
В Подмосковье за прошедшие сутки спасатели ликвидировали два лесных пожара. Об этом сообщила пресс-служба комитета Лесного хозяйства Московской области.
В среду сотрудники ведомства обнаружили пожары на площади 0,2 га в Павловском посаде и 0,05 га в городском округе Лосино-Петровский.
в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.
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«При тушении возгораний были задействованы 9 единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления. Сегодня в регионе сохраняется IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.31 мая и 1 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности», — поделились в пресс-службе.
в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.
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Мира Полтева