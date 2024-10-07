В московском ресторане обнаружили завтрак за 72 тысячи рублей

Осенью в Московской области спрос на огурцы и помидоры увеличился на 6,3 % по сравнению с августом. В сентябре в регионе было продано более 10,1 тыс. тонн овощей, в то время как в предыдущем месяце этот показатель составлял 9,5 тыс. тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.