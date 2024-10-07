В московском ресторане обнаружили завтрак за 72 тысячи рублей

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Россиянам показали завтрак за десятки тысяч рублей в московском ресторане «Белуга». Об этом сообщает Telegram-канал «Трапезник».
В «Завтрак Бурлака», который подают в столичном ресторане за 72 тысячи рублей, входят двенадцать блюд: килограмм осетровой икры, литр водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом. В дополнение к сытному завтраку идут белый и черный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и килька.
Уточняется, что данная позиция в заведении является самой дорогой.
Ранее сообщалось, что стоимость красной рыбы и красной икры к Новому году повысится на 10-15%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что данная позиция в заведении является самой дорогой.
Ранее сообщалось, что стоимость красной рыбы и красной икры к Новому году повысится на 10-15%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова