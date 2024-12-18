Прокуратура: заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга в реанимации

Фото: istockphoto/maxim4e4ek
В реанимации находятся жительницы Екатеринбурга после употребления рыбных консервов, проинформировала региональная прокуратура. Уточняется, что реализация шпрот «За Родину» приостановлена во всех магазинах страны. Проводится проверка.
«Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — добавили в ведомстве.Известно, что одну женщину госпитализировали 10 декабря, вторую — 16 декабря.
Прокуратура контролирует проверку, а также выяснение обстоятельств произошедшего.
Перед этим стало известно, что в Сергиевом Посаде локализовали пожар. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».
Читайте также:
Baza: в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде происходит пожар
Известны подробности поджога военкомата в Петербурге
Кинувшего коктейль Молотова в полицейскую машину россиянина задержали в Москве
Никита Кротов