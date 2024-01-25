В Москве арестовали троих мужчин, избивших подростков в торговом центре

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Суд арестовал троих мужчин, избивших подростков на востоке Москвы. Четвертый обвиняемый был помещен под домашний арест, сообщает столичное Следственное управление в своем Telegram-канале.
«В результате ходатайства следствия в отношении трех участников уголовного дела о нападении на подростков на востоке Москвы было принято решение об их содержании под стражей, в то время как для четвертого обвиняемого был назначен домашний арест», — отмечено в сообщении.Предварительно старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщала, что группа молодых людей избила подростков около одного из торговых центров в Москве. Все четверо обвиняемых признали свою вину.
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