Украинские мигранты устроили протест у консульства в Варшаве из-за паспортов

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Украинские мигранты устроили акцию протеста у консульства своей страны в польской Варшаве из-за отказа в выдаче паспортов. Об этом пишет украинские издание «Страна», прикрепляя соответствующее видео.
Судя по кадрам, люди пришли с плакатами и транспарантами, на которых написано «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» и подобными. Вскоре к протестующим вышел сотрудник консульства и посоветовал писать обращение или возвращаться на родину.
Ранее похожая акция протеста прошла 28 июля во Вроцлаве.
Напомним, 22 апреля стало известно о решении киевского режима остановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые уехали за границу, мотивируя это тем, что граждане прячутся за рубежом от мобилизации. Чуть позже украинские власти запретили дипломатическим учреждениям Украины выдавать мужчинам от 18 до 60 лет обычные и заграничные паспорта.
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Ранее похожая акция протеста прошла 28 июля во Вроцлаве.
Напомним, 22 апреля стало известно о решении киевского режима остановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые уехали за границу, мотивируя это тем, что граждане прячутся за рубежом от мобилизации. Чуть позже украинские власти запретили дипломатическим учреждениям Украины выдавать мужчинам от 18 до 60 лет обычные и заграничные паспорта.
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