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Украинские мигранты устроили протест у консульства в Варшаве из-за паспортов

17 августа 2024, 19:33
Фото: iStock/ablokhin

Фото: iStock/ablokhin

Украинские мигранты устроили акцию протеста у консульства своей страны в польской Варшаве из-за отказа в выдаче паспортов. Об этом пишет украинские издание «Страна», прикрепляя соответствующее видео.
Судя по кадрам, люди пришли с плакатами и транспарантами, на которых написано «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» и подобными. Вскоре к протестующим вышел сотрудник консульства и посоветовал писать обращение или возвращаться на родину.

Ранее похожая акция протеста прошла 28 июля во Вроцлаве.



Напомним, 22 апреля стало известно о решении киевского режима остановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые уехали за границу, мотивируя это тем, что граждане прячутся за рубежом от мобилизации. Чуть позже украинские власти запретили дипломатическим учреждениям Украины выдавать мужчинам от 18 до 60 лет обычные и заграничные паспорта.

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Всеукраинский совет церквей поддержал инициативу о запрете УПЦ
17 августа 2024, 17:04

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое заявление представители совета сделали во время видеоконференции с президентом страны Владимиром Зеленским.
Они отметили, что ни одна организация любой направленности, центр которой находится в «стране-агрессоре», как в Киеве называют Россию, не может функционировать на территории Украины.

В связи с этим они поддержали инициативу Зеленского о запрете УПЦ, у которой, как утверждают власти, имеются связи с Русской православной церковью (РПЦ) и Россией и целом.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит укрепить «духовную независимость» Украины.

Днём ранее депутаты Верховной рады внесли окончательные правки в законопроект о запрете УПЦ. Его вынесут на голосование уже на предстоящей неделе.

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#православие
#украина
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Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарём — замминистра обороны РФ
17 августа 2024, 16:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарём — заместителем министра обороны РФ. Ранее она занимала должность председателя фонда «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на помощь участникам СВО и их семьям.
Соответствующий указ президента о новом назначении опубликован на официальном портале правовой информации. В оборонном ведомстве Цивилёва будет курировать вопросы социальной сферы. Ранее она говорила, что, работая в фонде «Защитники Отечества», она уже набралась достаточного опыта в плане организации оказания помощи участникам спецоперации и их семьям.

На протяжении всей трудовой биографии Цивилёва непрерывно повышала уровень образования в соответствии с занимаемыми должностями. В ее копилке знаний, помимо медицинского института, диплом РУДН по специальности «менеджмент здравоохранения», Государственного университета управления, где она получила специальность «управление организацией», а также РАНХиГС по профилю «мастер делового администрирования». В прошлом году чиновница получила учёную степень кандидата эконмических наук.

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Путин назначил Сергея Бутина на пост первого замминистра МИД РФ
17 августа 2024, 16:34

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Бутина на пост первого заместителя министра иностранных дел России. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе отмечается, что Бутина освобождают от занимаемой должности и назначают на новую.

Указ вступил в силу с момента подписания 17 августа.

Сергей Бутин родился в 1964 году. Он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Владеет английским и японским языками. В начале карьеры работал на нескольких дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и в других странах, в частности, в Японии.

До назначения на пост первого замглавы МИД, с мая 2023 года был заместителем министра иностранных дел по вопросам кадровой работы и генерального секретариата.

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#политика
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Байден намерен заключить сделку о прекращении огня в Газе до конца следующей недели
Axios: Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели
17 августа 2024, 16:12

Фото: iStock/barbaraaaa

Президент США Джо Байден хочет, чтобы сделка о прекращении боевых действий в секторе Газа была заключена до конца следующей недели. Об этом сообщает издание Axios.
Отмечается, что в соглашение также войдёт освобождение заложников.

Вместе с тем лидер Штатов намерен сдержать Иран и ливанское движение «Хезболлах» от атаки на Израиль, что может помешать проведению сделки.

Источники издания заявили, что Байден и его окружение убеждены, что находятся как никогда близко к подписанию сделки о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Среди них есть также граждане США.

Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар пока не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ.

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#джозеф байден
#сша
#израиль
#сектор газа
#сделки
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GT: Вторжение ВСУ в Курскую область чревато эскалацией украинского конфликта
17 августа 2024, 15:34

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Украинский конфликт может стать ещё более жёстким и выйти за его пределы. Причина этого — действия Вооружённых сил Украины на территории Курской области.
К такому выводу пришли аналитики китайского издания Global Times. По мнению экспертов, ситуация на поле боя теперь стала ещё более сложной, а зона боевых действий может расшириться. Вторжение ВСУ на территорию России неминуемо приведёт к эскалации конфликта и повышению уровня насилия, считают специалисты из Китая.

Кроме того, эксперты издания предупреждают о возможности жёсткого ответа со стороны России на действия ВСУ в Курской области. После вторжения украинских военных на территорию российского региона вместо мирного урегулирования речь может идти толко об эскалации конфликта, заключают авторы публикации.

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#эксперты
#специалисты
#всу
#курская область
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Лихачёв и Гросси обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС
Лихачёв: ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС ухудшилась
17 августа 2024, 15:22

Фото: iStock/vlastas

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Отмечается, что собеседники затронули ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, которые подвергаются атакам со стороны украинских войск.

Лихачёв подчеркнул, что ситуация вокруг этих станций постоянно ухудшается, растёт угроза серьёзных ударов ВСУ, которые могут вывести объекты из эксплуатации.

За последние сутки значительно выросло число сообщений и сигналов о подготовке провокаций ВСУ против АЭС. Украинские власти заявляли о подготовке к ракетному удару по станции в Курской области.

Лихачёв также добавил, что действия ВСУ не только создают угрозу для данных энергетических объектов, но и нарушают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.

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#запорожская аэс
#курская аэс
#магатэ
#опасность
#данные
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ЦИК Белоруссии заявила о готовности провести выборы президента в любой момент
17 августа 2024, 15:22

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии выразила готовность провести выборы президента в любой момент. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Карпенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Он подчеркнул, что президентские выборы в стране должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Они завершат масштабную политическую модернизацию, запущенную республиканским референдумом путём внесения изменений в Конституцию страны в 2022 году.

Теперь ЦИК ожидает готовность Палаты представителей (нижней палаты парламента) к проведению выборов.

При академии управления были организованы курсы подготовки «потенциальных организаторов» выборов. Также решаются вопросы о местах проведения голосования, о закупке необходимого оборудования и проведении ремонта на местах.

Последние президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года.

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#белоруссия
#цик
#выборы
#президент
#александр лукашенко
#политика
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Киеву предрекли потерю важного союзника из-за причастности к подрыву «Северного потока»
UnHerd: ФРГ откажется от помощи Украине из-за подрыва Киевом «Северного потока»
17 августа 2024, 15:12

Фото: iStock/Olekcii Mach

Украина может лишиться важного союзника в лице Германии из-за сообщений о причастности Киева к подрыву газопровода «Северный поток». Об этом пишет издание UnHerd.
Отмечается, что план диверсантов может иметь неожиданный исход: вместо ослабления России, он может подорвать поддержку Германией Украины.

Издание указало на то, что критикующие помощь Киеву политические партии ФРГ в настоящее время находятся на подъёме, и во время своих выступлений их представители точно будут использовать недавние разоблачения киевских властей. В частности, речь идёт о партиях «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт».

Ранее в четверг, издание The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников опубликовало материал, в котором утверждается, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, нарушив тем самым прямое указание Зеленского об остановке операции.

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#украина
#германия
#северный поток
#газопровод
#взрыв
#помощь
#сотрудничество
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Захарова: Попытки МОК придать Олимпийским играм «новую инклюзивность» удручают
17 августа 2024, 13:19

Фото: пресс-служба МИД РФ

Попытки Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха привнести в Олимпийские игры некую «новую инклюзивность» приводят к удручающим результатам. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат прокомментировала недавние заявления главы МОК о «гендерной идентичности» спортсменов-олимпийцев. По словам спикера МИД РФ, Бах в угоду неолиберальным элитам занимается не столько развитием спорта, сколько пропагандой сомнительных ценностей, причём используя при этом своё служебное положение.

«Для здравомыслящей части человечества существуют только два пола — мужской и женский», — напомнила Захарова очевидную истину спортивному чиновнику.

Свои сомнительные решения по допуску боксёров-женщин с мужскими хромосомами он прикрывал отвлечёнными рассуждениями, в которых договорился до того, что, оказывается, не существует научного способа отличить мужчину от женщины. Попытки Баха угодить западным элитам приводят к печальному результату, заключила дипломат.

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